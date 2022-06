– Nem érzem magam bűnösnek, de abban hibáztam, hogy befogadtam magamhoz. Mert utólag megtudtam, hogy másokat is megvádolt már azzal, hogy megverték, de én ilyet nem tettem – ezt válaszolta a Nyíregyházi Törvényszéken dr. Polyák Mónika bíró kérdésére G. S., akit a megyei főügyészség életveszélyt okozva elkövetett kényszermunka bűntettével vádol, és akinek az ügyében csütörtökön előkészítő ülést tartottak.

Hajnaltól késő estig dolgozott

A vádirat szerint a nagykállói férfi 2020 májusában vette rá a gondnokság alatt álló, mentális problémákkal küzdő, erősen befolyásolható K. J.-t arra, hogy költözzön a portájára, gondozza az állatait és a ház körüli munkákat végezze el.

A férfinak, akit az istállóban szállásolt el, hajnali öt órától este nyolc-kilencig kellett dolgoznia, és ha nem megfelelően végezte a feladatait, a vádlott rendszeresen bántalmazta és megalázta. A gondnokától kapott 20 300 forintos családtámogatási pótlékot elvette tőle, csupán némi ennivalót és cigarettát adott neki, a férfi a település népkonyháján étkezett.

2020. november 20-án G. S. megtaposta a férfit, aki a bántalmazások miatt nem tudott dolgozni, ezért két nap múlva a vádlott többször megütötte a fejét, ütlegelte, rugdosta, majd autóval elvitte Nyírgyulajba, és az utcán magára hagyta. A szakértői vélemény szerint K. J. többek között bordatörést, lépsérülést, agyzúzódást szenvedett, sérülései közvetett és közvetlen életveszélyt is előidéztek.

Azt mondta, nem bántotta

A főügyészség azt indítványozta, hogy ha a vádlott beismerő vallomást tesz és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, 10 év fegyházbüntetésre ítélje a bíróság. G. S. nem tett beismerő vallomást, mert mint mondta, ő nem bántotta a férfit.

– Amikor elvittem autóval, semmilyen sérülés nem látszott rajta, előtte a saját lábán ment el az ebédért, és még a szomszédasszonyának is szóltam, hogy hazahoztam. Féltettem őt, amikor például kórházban volt és a Covid miatt nem lehetett meglátogatni, a portásnál hagytunk ott neki ruhát és élelmet – mondta G. S., akinek az ügyvédje azt indítványozta, hogy a védencét helyezzék szabadlábra.

– A nyomozás 2020 novemberében indult el és csak egy évvel később tartóztatták le, ügyfelem mégsem szökött el, nem nehezítette meg a bizonyítási eljárást, és nem befolyásolta a sértettet – ezeket most sem tenné meg. Ő az egyedüli családfenntartó, kiskorú gyermekei is vannak, akikről gondoskodni kell. A sok tanú és szakértő meghallgatása miatt valószínűleg elhúzódik az eljárás, aminek sikere enyhébb kényszerintézkedéssel – lakhelyelhagyási tilalom vagy lábbilincs – is elérhető – tette hozzá. Az ügyész abszurdnak nevezte az indítványt, amiről az Ítélőtábla dönt majd. Az ügy szeptember 15-én tanúk meghallgatásával folytatódik.