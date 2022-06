Bő egy óra alatt megtalálták a rakamazi fiút testét, Vincellér Tibor speciális mentő, búvár emelte ki a folyóból. Egy olyan szakaszon ugráltak be a vízbe a fiatalok, ahol fürdeni tilos.

– Nem hallottunk pontosan hogyan történt a baleset, mi már nem menteni indultunk, hanem a testet keresni. Egyesek szerint egyáltalán nem tudott úszni a vízbe fulladt srác, mások szerint tudott, de nem volt biztos úszástudása. Ez egyébként cseppet sem számít, lehet valaki jó úszó, ha hirtelen pánikba esik, percek alatt megfullad. Nagy volt a hőség, az is lehet, hogy felhevült testtel ugrott be, görcsöt kaphatott vagy megállhatott a szíve. A folyó ezen a szakaszon 4-5 méter mély, állóvíz, nagyobb sodrás, örvény nem jellemzi. Ha hirtelen bepánikolt a fiatalember s nem tudott feljönni a víz felszínére, ilyen mélyre laikus le sem tudott volna érte bukni, ráadásul a stégtől is messzire volt, sajnos nem sok esély maradt a sikeres mentésre – jegyzete meg dr. Papp István. Hozzátette, amikor csapatuk megérkezett a helyszínre az édesanyával éppen akkor közölték a hírt a fiáról. Az asszony összeomlott, ő is tudta, ennyi idő elteltével már nem kapja vissza élve a fiát. A vízi baleseteknél nem jut sok idő, sem a mentésre, sem az azt követő elsősegélynyújtásra, perceken múlhat az emberélet.

– Szonárral sikerült beazonosítani a test helyzetét, a látási körülmények jók voltak a mélyben, de a keresést nehezítette, hogy ez a partoldal, kővel, szikladarabokkal telített, s ahogyan búvárkollégánk fogalmazott, olyan volt, mintha sziklát kellett volna másznia a kövek között. Nem volt könnyű dolga, s nekünk a víz felett kellett rá vigyáznunk, a speciális mentő biztonságát sem szabad kockára tenni. Végül meglett a test. Szörnyű érzés kiemelni, majd kivinni egy ilyen fiatal gyereket, aki előtt ott lehetett volna az élet – mondta szomorúan a doktor.

A speciális mentőkkel egyébként bő egy hete beszélgettünk arról, hogyan lehetne elkerülni az ehhez hasonló eseteket. Épp Vincellér Tibor mondta el, hogy megfelelő fizikai erőnlét hiányában az úszástudás kevés ahhoz, hogy egy távot leússzon valaki, vagy megbirkózzon a természetes vizek adottságaival, a folyósodorral, a vízben található növényzettel. Emellett egy nem várt pillanat is okozhat átmeneti pánikot, ami miatt könnyen kiesik az ember az úszástempónkból és megtörténhet a baj. Dr. Papp István is ennek az esetnek a kapcsán a megelőzést hangsúlyozta, mert a mentés sajnos kétesélyes, „a természetes vizekkel nem szabad játszani", aki pedig nem tud úszni, a kijelölt strandokon is vegye fel inkább a mentőmellényt, nem szégyen!

– Ha nem ér le a lába, gödörbe lép, hirtelen megijed valaki és a célirányos úszómozdulatok helyett kapálózni kezd, hívjunk segítséget és olyan eszközzel közelítsük meg a fuldoklót, amivel kihúzhatjuk a partra, de azt is mérjük fel, képesek vagyunk-e a mentésre. Nagyon fontos szerep jut a szülőknek a felvilágosításban. Beszélgessenek ezekről a veszélyekről a gyerekekkel, mert bár kamaszok, s keresik a kihívásokat, az extrém dolgokat, de az igazi „hős" az, aki „józan marad", s lebeszéli a másikat a veszélyhelyzetekről.