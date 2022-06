Noha ő és családja még reménykedik a csodában, minden valószínűség szerint egész életét vakon kell leélnie annak a fiatal kemecsei nőnek, akinek exe tépte ki a szemeit egy vita során. Gy. A. már korábban is kegyetlenül viselkedett Gabriellával. Amikor a nő a szakítás mellett döntött, a férfi egyszerűen elrabolta és fogva tartotta őt. Gabriellának akkor sikerült elmenekülnie. Később pont azért találkoztak, hogy a férfi meggyőzze a nőt, vonja vissza a feljelentést, végül azonban elvette a szeme világát.

A bíróság a korábbi, emberablási ügy miatt ült össze kedden - számolt be a Bors. A vádlott távmeghallgatással vett részt a tárgyaláson. A bíró megkérdezte Gabriellát, hogy zavarja-e, ha Gy. A.-t bekapcsolják, mire a lány határozott nemmel válaszolt. Felajánlották neki, hogy ne tanúskodjon, mivel az elrablás idején élettársak voltak, de a lány nem élt a lehetőséggel. A fiatal nő még nincs kész arra, hogy megbocsásson, s arról is beszámolt: kislányának folyamatosan rémálmai vannak az eset óta.

Gabriella részletesen mesélt az őt bántalmazó Gy. A. rémtetteiről a bíróságon.

Ököllel és tenyérrel ütlegelt. Az orromból és a számból is ömlött a vér. Nekilökött egy szekrénynek, aminek kitört az üvege. Ezután egy olyan partvissal esett nekem, ami a benzinkutakon szokott lenni. Kimenekültem az utcára, de ő utánam jött egy bárddal. Le akarta vágni a fejemet, ezt mondta is

– sorolta a lány a bíróságon. – Ez az ember engem nem vert, hanem gyilkolt. Volt, hogy kirángatott az autóból és a betonba verte a fejemet.

Gabriella egyébként a bíróságon végig Balázsként hivatkozott exére: mint magyarázta, annak idején a férfi ezen az álnéven mutatkozott be neki, így ő már csak így képes hívni.