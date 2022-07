Sajnos, hetente több olyan nyomozás is indul megyénkben, ahol az interneten keresztül csapnak be nőket házasság és szerelem ígéretével.

Elterjedt módszer az is, hogy különböző befektetési ajánlatokkal keresnek meg hiszékeny embereket, akik így veszítik el megtakarításaikat. A rendőrség folyamatosan felhívja a sajtón keresztül és személyes megkeresés útján is a lehetséges sértettek figyelmét arra, hogy kerüljék el az ilyen eseteket, de úgy látszik, ez nem mindig jár eredménnyel – dr. Szilágyi László, a megyei főügyészség szóvivője egy újabb elképesztő esetről számolt be lapunknak.

Elhitte a mesét

Az ismert német bűnügyi sorozat főfelügyelőjének nevét használta az az elkövető, aki 2020-ban interneten keresztül azzal kereste meg a hatvanas éveiben járó nőt, hogy ő egy Irakban szolgálatot teljesítő katonatiszt, aki szeretne Magyarországra utazni, hogy együtt élhessen a sértettel. Ám ahhoz, hogy beutazzon az országba, azonnal szüksége van 500 ezer forintra, mert a vámot ki kell fizetnie a határon.

A nő ezt a mesét elhitte, a pénzt át is utalta egy török bankszámlára, azonban sem a várva várt katonatiszt nem érkezett meg, sem a pénzt nem sikerült visszaszereznie. Az asszony nagyon szégyellte, hogy ennyire hiszékeny volt, ezért családtagja révén tette meg a feljelentést is az ügyben, a rendőrség pedig csalás miatt rendelt el nyomozást. Az ügyészség megkereste a török hatóságokat információkért, de ez nem járt eredménnyel.

– Az eljárást a rendőrség a napokban felfüggesztette, mert az elkövető kilétét nem lehetett megállapítani – tette hozzá a szóvivő.

