A bűncselekmény elhárítására fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt indult eljárásban a Nyíregyházi Járásbíróság augusztus 19-éig elrendelte K-né F. M. gyanúsított letartóztatását – tájékoztatott dr. Resán Dalma.

A Nyíregyházi Törvényszék szóvivője kifejtette: a megalapozott gyanú szerint az asszony élettársával és fogyatékkal élő gyermekével élt együtt a vidéki házban. Július 7-én az esti órákban az asszony és élettársa olyan súlyosan bántalmazta az önálló életvitelre képtelen 21 éves lányt, hogy az a helyszínen életét vesztette.

A végzés végleges

– A gyanúsított büntetlen előéletű, de egy kiemelten súlyos – akár életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető – bűncselekmény elkövetésével gyanúsítja a rendőrség. A bíróság szerint fennáll a veszélye annak, hogy szabadlábra helyezése esetén a hatóságok elől elszökne, elrejtőzne, vagy a szintén gyanúsított élettársával – akit július 11-én tartóztatott le a bíróság – megpróbálná felvenni a kapcsolatot, vele összebeszélne és ezzel megnehezítené a bizonyítást. A letartóztatás elrendeléséről a végzés végleges – közölte a szóvivő.

A Piricsén élő anya és élettársa a helyiek elmondás szerint példásan gondoskodtak a 21 éves lányról, aki epilepsziával, agydaganattal küzdött, ön- és közveszélyes volt. A lapunknak név nélkül nyilatkozó helyiek mint azt mondták, hogy Tibor sokat dolgozott, Mariann, az édesanya nagy szeretettel nevelte a lányát, épp ezért elképzelni sem tudják, mi történhetett a házban azon a csütörtökön.

Az anyát kórházban kezelték

Megdöbbentek, amikor kiderült, emberöléssel gyanúsítják Tibort és Mariannt is, a férfi letartóztatását négy nappal később el is rendelte a bíróság, az édesanya azonban olyan súlyos sokkot kapott és összeomlott, hogy kórházba szállították, és kezelték, nem volt kihallgatható állapotban.

A bíróság egy hónapra elrendelte az anya letartóztatását, a gyanú ellene is ugyanaz; olyan súlyos bántalmazták a 21 éves lányt, hogy belehalt sérüléseibe. Emberölés miatt folyik ellenük az eljárás.

A békés, csendes községet megrázta a haláleset, mindenki arra vár, hogy kiderüljön az igazság, s megtudják, hogyan halt meg Vivien.