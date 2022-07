A bíróság I. rendű B.B. vádlottat, II. rendű L.T. vádlottat, IV. rendű K.A.H. vádlottat, V. rendű N.Zs. vádlottat társtettesként elkövetett tiltott állatviadal szervezésének bűntette, tiltott állatviadal szervezésének vétsége és állatkínzás bűntette miatt - valamennyiüket - 1 év börtönbüntetésre ítélte. A bíróság a börtönbüntetés végrehajtását 3 év próbaidőre felfüggesztette.

A bíróság III. rendű B.N. vádlottat társtettesként elkövetett tiltott állatviadal szervezésének bűntette, tiltott állatviadal szervezésének vétsége és állatkínzás bűntette miatt 8 hónap börtönbüntetésre és 1 év közügyektől eltiltás mellékbüntetésre ítélte. A bíróság VI. rendű G.Z. vádlottat társtettesként elkövetett tiltott állatviadal szervezésének bűntette és bűnsegédként elkövetett állatkínzás bűntette miatt 6 hónap – végrehajtásában 2 év próbaidőre felfüggesztett – börtönbüntetésre ítélte,

VII. rendű vádlottat bűnsegédként elkövetett tiltott állatviadal szervezésének vétsége miatt 3 évre próbára bocsátotta, míg

VIII. rendű D.K. vádlottat társtettesként elkövetett tiltott állatviadal szerevezésének vétsége és társtettesként elkövetett állatkínzás bűntette miatt 750.000 forint pénzbüntetésre ítélte.

Az elsőfokú ítélettel szemben a törvényben biztosított jogorvoslati határidőn belül több fellebbezést is előterjesztettek. Az ügyészség I.r. B.B., II.r. L.T., III.r. B.N., IV.r. K.A.H, VII. r. L.K. és VIII. r. D.K. vádlottakkal szemben súlyosabb büntetés kiszabása érdekében, míg V.r. N.Zs. vádlott esetében enyhítés végett jelentett be fellebbezést. VI.r. G.Z. vádlott vonatkozásában az elsőfokú ítéletet az ügyészség tudomásul vette. Ezen túlmenően III. B.N. és VIII.r. D.K. vádlottak a jogi képviselőjük útján felmentés érdekében jelentettek be fellebbezést.

A nyilatkozatokra tekintettel az ítélet VI. rendű G.Z. vádlottal szemben 2022. július 8-án jogerőre emelkedett, azonban a többi vádlott vonatkozásában az eljárás a Nyíregyházi Törvényszéken, mint másodfokú bíróságon folytatódik.

Az ítéleti tényállás szerint B.B. I. rendű, L.T. II. rendű, B.N. III. rendű, K.A.H. IV. rendű és N.Zs. V. rendű vádlottak állatviadal céljára kutyákat tartottak, tenyésztettek és képeztek ki. Az állatok kiképzését a vádlottak az állatviadal előtt előre eltervezett időtartamban és módszerekkel végezték. Így például a kutyákat erre a célra épített speciális futópadon futtatták, rövid, különösen vastag, súlyos láncon tartották, és téttel nem bíró állatviadalokon más kutyákkal összeengedve próbálták ki. Alultápláltság, soványság, dehidratáltság miatti rossz általános állapotuk már önmagában is alkalmas volt arra, hogy az állatok maradandó egészségkárosodását, pusztulását okozza.

A vádlottak nagy része kutyás körökből ismerték egymást és amellett, hogy részt vettek állatviadalokon a kutyáikkal, rendszeresen szervezték is azokat, amiknek részletszabályaiban előre megegyeztek, annak írásos formáját „Pit szabályok Cajun Rules variációkkal” címen közre is adták. A 2020. november 28-án megtartott állatviadalra a VI.r. vádlott nézőként érkezett, de végül a második meccsen bírói feladatokat látott el az állatok küzdelme során. A II.r. vádlott által állatviadal céljára tartott, kiképzett és tenyésztett kutyák gondozásában rendszeresen segített neki testvére, VII.r.vádlott. A III.r. vádlott fenti tevékenységét pedig élettársa, a VIII.r. vádlott segítette, akinek szintén tudomása volt arról, hogy a kutyákat állatviadal céljából tartják - tájékoztatott dr. Resán Dalma, a Nyíregyházi Törvényszék sajtószóvívője.