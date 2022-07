Ez az, Borisz, ügyes vagy, harapd! – ezt halljuk a háttérben, miközben a mozgóképen két kutya harcol egymással. Az életükért küzdenek, s ahogy telik az idő, úgy lesz egyre több a sérülés, a vér. Egy férfi négykézlábra ereszkedve, az ebekhez egészen közel hajolva buzdítja a kutyáját a harcra, ami egy idő után egyoldalúvá válik. Borisz vért hörög fel, a hátán fekve vonyít, és amikor pár perc szünet után újra összeengedik ellenfelével, már moccanni sem tud – egy férfi meg is jegyzi: ha fel akarod adni, csak nyugodtan, egy másik pedig úgy fogalmaz: elhoztad a lelkét. A nézők jól szórakoznak, hallható, ahogy viccelődnek, nevetgélnek, és bár egyikük szerint rossz a meccs, valaki azt mondja: őszinte leszek, én élvezem. Mindez nem egy film, amit a tévében látunk: a Nyíregyházi Járásbíróság egyik tárgyalótermében, a bizonyítási eljárás részeként játszotta le szerdán dr. Csorba Anikó bíró, a tanács elnöke. A viadal szervezői ültek a vádlottak padján: a vád szerint rendszereresen tartottak tiltott állatviadalokat, s kiképezték a kutyákat a harcokra. Teljesítményfokozó szerekkel tömték az ebeket, vastag, súlyos láncon tartották őket, és ha engedetlenek voltak velük, bántalmazták az állatokat. A viadalokra, melyeket egy Nyíregyháza külterületén lévő tanyán tartottak, egy zárt internetes csoportban lehetett fogadásokat kötni, a vádirat szerint előfordult, hogy aki a győztes kutyájára voksolt, egy kilogramm kábítószert – speedet – kapott.

Forrás: Dodó Ferenc

A rendőrséghez a viadalokkal kapcsolatosan több névtelen bejelentés is érkezett, az egyik telefonáló személyleírást adott a szervezőkről, és az autójuk rendszámát is meg tudta mondani. Az eljárás telefonlehallgatásokkal kezdődött – a nyomozók az I. rendű vádlott, B. B. beszélgetéseit rögzítették, így derült fény a további négy vádlott személyére, szerepére. A vádiratból kiderült: a vádlottak kutyákat tartottak, tenyésztettek, s képeztek ki viadalokra. B.B. az állatviadalok előtt előre meghatározott módon és időben trenírozta az ebeket: a kutyákat erre a célra épített, speciális padon futtatta, rövid, különösen vastag, súlyos láncon tartotta, s tét nélküli viadalokon más kutyákkal összeengedve próbálta ki. Engedetlenségük esetén az állatokat bántalmazta, ezzel különös szenvedést okozott a kutyáknak – az alultápláltságuk, soványságuk, dehidratáltságuk önmagában is alkalmas volt arra, hogy az állatok maradandó egészségkárosodását, pusztulását okozza. A II., III., IV. és V. rendű vádlottak a fentiekhez hasonló körülmények között tartottak és képeztek ki kutyákat állatviadalra. A telefonbeszélgetések alatt a vádlottakkal, illetve ismeretlen személyekkel B. B. többek között arról beszélt, hogy a meccsek előtt – ezeket több alkalommal is show-nak nevezte – a kutyáknak injekciót adnak: megvitatták, hogy ezeket a nyakba vagy inkább a combba kell-e beadni. Kiderült, hogy egyikük kutyája azért vesztett el egy meccset, mert rossz gyógyszert adott neki, és ezzel negyedmillió forintot bukott. Sokat beszélgettek gyógyszerekről, szaporításról, s kijelentetették: a kutyák sportolók, úgy is kell bánni velük: fontos a felkészítés, de a szteroidok is. Az egyik kutyáról szólva elhangzott: nem fog kikapni, mert mire lesz a meccs, „telekokszolják”. Egy másik ebről azt mondta a gazdája, hogy el kell altatni, hogy ne szenvedjen tovább, és bár sajnálja, de legalább „harcosként döglik meg, és nem [email protected] korcsként”. Azt a kutyát, amelyik nem akart szót fogadni, egyikük nagyon megverte, megrugdosta, mondván: ne játsszon a türelmével, több eb pedig egy olyan betegségtől szenvedett, ami csak harapással terjed. Megbeszélték, melyik állat miben jó, torkozásban vagy fejezésben, de azt is, melyik ebet melyikkel érdemes összeengedni, és az is kiderült, hogy soha nem vitték orvoshoz a sérült vagy beteg állatokat. Miután a TEK-esek lecsaptak rájuk, a nyomozók több helyen is tartottak kutatást, s többek között infúziós oldatokat, gyógyszereket, injekciókat, súlyhúzó hámokat, vérvizsgálati leleteket találtak. Több állatra lesoványodva, sokkos állapotban, sérülésekkel tele találtak rá, a megdöglött kutyák boncolásakor pedig nylondarabok és műanyag kupakok is előkerültek az állatok gyomrából. Az utolsó szó jogán több vádlott bocsánatot kért, azt mondták, sajnálják, amit tettek. Az I. és a II. rendű vádlottakra a bíróság egyaránt 1-1 év börtönbüntetést szabott ki 3 évre felfüggesztve, a III. rendű vádlott 8 hónap letöltendő börtönbüntetést kapott, a további 5 vádlottat felfüggesztett szabadságvesztésre, próbára bocsátásra és pénzbüntetésre ítélték. Az ítélet nem jogerős.