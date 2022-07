A Nyíregyházi Járási Ügyészség vádiratának lényege szerint az elmúlt júniusában a szatmári település határában dolgozott a vádlott a traktorjával, amivel egy kultivátort is vontatott. Koradélután elindult hazafelé a traktorral, felhajtott a főútra, ahol kis idő elteltével azt tapasztalta, hogy a traktor hátsó szélvédője berobbant, ezernyi apró darabra tört szét, beterítette kb. 12 méter hosszúságban az úttest jobb oldali sávját, illetve a vezetőfülkét is. A vádlott megállt a traktorral, vissza is tolatott a helyszínre, de nem szállt ki a járműből, csupán onnan ellenőrizte a történteket, majd a lakására távozott. A KRESZ szerint kötelessége lett volna az úttestre került üvegtörmeléket feltakarítani, de legalább a többi közlekedőt megfelelő jelzéssel tájékoztatni a veszélyről. Mindezt a vádlott elmulasztotta, noha tisztában volt vele, hogy balesetveszélyes helyzetet idézett elő.

Több mint 1 óra elteltével közlekedett ugyanezen az útszakaszon a sértett motorkerékpárjával, legfeljebb 82 km/h sebességgel, nem lépte túl a megengedett 90 km/h sebességhatárt. Ahogy az üvegtörmelékhez érkezett, vészfékezett a motorral, de az elvesztette a stabilitását, nem tudta kikerülni az üvegcserepeket, a járművel felborult. Az irányíthatatlanná vált motorkerékpár előbb az úttesten csúszott, majd nekiütközött egy betonozott kapubejárónak, a motoros pedig belezuhant a vízelvezető árokba, amelynek kibetonozott aljára zuhant. Hiába viselt bukósisakot és speciális motoros öltözéket a sértett, olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen elhalálozott.

Az ügyészség azt indítványozta a vádiraban, hogy a bűncselekmény elkövetését tagadó vádlottat a bíróság felfüggesztett fogházbüntetésre, továbbá pénzbüntetésre ítélje, valamint tiltsa el a közúti járművezetéstől is.

Az ügy tárgyalása a Fehérgyarmati Járásbíróságon lesz.

- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség -