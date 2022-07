A lángok kedd hajnalban csaptak fel, akkora volt a füst, hogy a tűzoltók is csak légzőkészülékben tudták oltani. A tűzben tönkrementek a felújításhoz szükséges gépek, de több állvány is megolvadt. A kár száz millió forintnál is több. A rendőrség nyomoz az ügyben.

Forrás: tenyek.hu