A 25 éves gyanúsított 2022. július 18. napján délután végzett az egyik helyi üzemben a munkájával, majd több szórakozóhelyen is szeszesitalt fogyasztott. Éjjel 23 óra körül a lakásán magához vett egy 5 literes kannát, melyben olaj és benzin keveréke volt, majd a várhoz indult azért, hogy ott tüzet okozzon. Előbb az emeleti részen locsolta szét a gyúlékony anyagot, és így gyújtotta fel a tornyot. Ezt követően az alagsorba ment, ahol hat helyen is tüzet gyújtott. A gyújtogatásról a telefonjával videófelvételt is készített.

A gyorsan terjedő tűzben a fővállalkozó építési anyagai és állványai, az alvállalkozó értékes berendezései és anyagai, illetve maga a vár épülete rongálódott meg. Az összes okozott kár az 50 millió forintot közelíti, de annak pontos felmérése még a nyomozás feladatát képezi.

A rendőrség másnap elfogta a gyújtogatót, őrizetbe vette és 3 rendbeli rongálás miatt gyanúsítottként hallgatta ki. Az ügyészség azért indítványozza a gyanúsított letartóztatását, mert figyelemmel az elkövetés körülményeire, kitartó szándékára, illetve arra, hogy idén júniusban a bíróság ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt már elítélte, fennáll a veszélye annak, hogy szabadlábon ismét bűncselekményt követne el, akár újra gyújtogathat is. A bűncselekményeknek a tárgyi súlya is kimagasló, a kiszabható büntetés súlyosságára tekintettel fennáll a veszélye, hogy a gyanúsított szabadlábon a hatóság elől elszökne, elrejtőzne.

A letartóztatásról a nyomozási bíró holnap fog dönteni.

