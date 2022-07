A 49-es főúton, Mátészalka átkelési szakaszán, a 19-es km-nél körforgalmúvá építik át a 471-es főúti csomópontot. Mindkét főúton sávlezárás mellett dolgoznak, jelzőlámpa irányítja az autósokat, emiatt most is jelentős a torlódás. Az aszfaltozási munkák miatt napközben több alkalommal a forgalom 10-15 perces megállításra is számítani kell, ezért érdemes hosszabb menetidővel számolni - áll az Útinform tájékoztatásában.