A pandémia bizonyos időszakaiban az ország közoktatási intézményeiben távoktatást vezettek be, és azért, hogy a számítógéppel nem rendelkező gyermekek is megfelelően vehessenek részt az oktatásban, több iskolában is laptopokat osztottak ki a diákok között.

Véletlenül összetörték

Így volt ez az egyik nyíregyházi iskolában is, ahol 2021 márciusában a gyerekek egy része 150 ezer forint értékű laptopot kapott. Az egyik 5. osztályos kislány helyett az édesanyja vette át az eszközt. Közölték vele, hogy a tanév végén a laptopot eredeti állapotában vissza kell adnia az iskolának. Ehhez képest az édesanya többszöri felszólítás ellenére sem juttatta vissza a számítógépet, majd egy idő után közölte, hogy véletlenül otthon összetörték, majd kidobták a kukába – az iskolának ezzel 150 ezer forint kára keletkezett.

A sikkasztást azzal valósította meg, hogy a gépet nem adta vissza az intézménynek, hanem azt a kukába dobta, tehát azzal sajátjaként rendelkezett.

Felfüggesztett eljárás

A nyomozás során az édesanya vállalta a kár megtérítését, amihez az iskola igazgatója is hozzájárult. Erre tekintettel az ügyészség az eljárást 6 hónapra felfüggesztette, a felek a közvetítő előtt állapodhatnak meg a kártérítésben.

– Amennyiben az édesanya a jóvátételt teljesíti, az ügyészség megszünteti az eljárást – tájékoztatta lapunkat dr. Szilágyi László, a megyei főügyészség sajtószóvivője.