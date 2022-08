Annak, aki odafigyel, a hazugság legalább annyit mond, mint az igazság. Néha többet is… Agatha Christie bölcsessége azt a drámai gyilkossági ügyet is körbelengi, amely otthoni balesetnek, illetve rendkívüli halálesetnek indult.

– Aznap este F. Marina (53) tárcsázta a segélyhívót, és a diszpécsernek elmondta, közepes mentális retardációtól szenvedő lánya vízbe fulladt a kádban, és hozzátette, élettársával, O. Tiborral (59) felváltva próbálják újraéleszteni – kezdte Kovács Ádám főhadnagy, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság főnyomozója. – Elsőként a nyírbátori orvosi ügyelet és két ottani járőr ért a helyszínre, majd a mentőszolgálat, de ők is csak a halál beálltát tudták megállapítani. Egység indult a Nyírbátori Rendőrkapitányságról, és először a helyszínbiztosító figyelt fel bizonyos ellentmondásokra. Az anya és az élettárs azt adták elő, hogy az áldozat abban a pár percben fordult bele a kádba, amikor magára hagyták. Nem lélegzett, amikor együtt átvitték a szomszédos konyhába, ahol a padlóra fektették, és próbálták újraéleszteni. A halottvizsgálat során viszont megállapították az idegenkezűséget. Ekkortájt ért Piricsére a megyei forró nyomos csoport. Az áldozat fején, arcán, nyakán és szeméremtájékán is sérülések nyomai látszódtak. Ehhez jött, hogy krimináltechnikai eszközök vér jelenlétét mutatták ki az ingatlan olyan helyein, ahol F. Marina és O. Tibor elmondása szerint az áldozat nem szenvedett sérülést.

Belegondolni is szörnyű, hogy a felügyeletet és gondoskodást igénylő Viviennek milyen körülmények között kellett távoznia az élők sorából, de még hátra volt egy sejtelmes fejlemény.

– Az orvos szakértő előzetes jelentéséből kiderült, hogy az áldozat gégéjén bevérzéseket talált, minek ismeretében őrizetbe akartuk venni F. Marinát és O. Tibort, de az anya pszichésen olyan rossz állapotba került, hogy pszichiátriára kellett szállítani – folytatta a főhadnagy. – Ha egyértelmű lenne, hogy baleset következtében hunyt el a lánya, ezen aligha csodálkoztam volna, az idegenkezűség megalapozott gyanújának ismeretében viszont arra lehet következtetni, azért omlott össze, mert olyasmit tett a lányával, amit megbánt. Azután sem tett vallomást, hogy a pszichiátriáról kiengedték, pedig a második előzetes orvos szakértői vélemény is azt támasztotta alá, hogy emberölés történt.

Mivel F. Marinának öngyilkossági szándéka volt, és ennek valós veszélye fennállt, nem rendőrségi fogdán vették őrizetbe, hanem külső őrzéssel pszichiátriai intézetben. Miután a bíróság letartóztatta, büntetés-végrehajtási intézetbe vitték. O. Tibort viszont előállították a megyei főkapitányságra, ahol kihallgatták.

– Együttműködő volt, de ragaszkodott ahhoz, hogy baleset történt. Nem tudja, mikor és hogyan sérülhetett meg az áldozat nyaka, illetve gégéje, és nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését. A vérnyomokról annyit mondott, hogy az áldozatra jellemző volt az önkárosító magatartás. Gyakorta okozott magának horzsolásos, zúzódásos sérüléseket. Szerencsére ez a sajátos körülmény csak kismértékben nehezítette a munkánkat, és amíg meglesz a végleges igazságügyi orvos szakértői vélemény, folytatjuk a tanúk meghallgatását. Kiderítjük a teljes igazságot.

Piricsén most sem hiszik el, hogy a lányt azok ölték meg, akiknek vigyázniuk kellett volna rá. Bár Vivient a szomszédok is csak ritkán látták, mert a koronavírus-járvány kitörése előtt egy nyírbátori készségfejlesztő iskola és kollégium lakója volt, és csak a hétvégékre tért haza. A nyomozó visszaigazolta a falusi pletykát, miszerint az értelmi fogyatékos nő gyakorta bántalmazta az anyját.

– Betegségéből fakadóan az áldozat ön- és közveszélyes volt. Emiatt többször is mentőt kellett hívni hozzá, de dühkitörései során anyjára is rátámadt. Rángatta, ütlegelte, harapdálta is. Az élettárs, illetve a nevelőapa ebből kevesebbet tapasztalt, mert sokat eljárt dolgozni. Még a hétvégéken is – fűzte hozzá a főnyomozó. – Zárkózott életet éltek, de Piricsén mindenki tudta, hogy ez a helyzet terhes nekik, főleg az anyának. De senki sem gondolta volna, hogy ez lesz a vége.

Bűncselekmény elhárítására fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés miatt a bíróság elrendelte F. Marina és O. Tibor letartóztatását.

- Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK prevenciós oldala -