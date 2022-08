Jótanácsok, ha kedvet kaptál:

Ha tűzoltó a párod, akkor

- mindig van egy jó megoldása

- mindenre

- minden füstöt beazonosít, eredet, méret, időtartam, szükséges beavatkozó erők szempontjából

- két perc alatt fölöltözik

- mindig éhes

- ha nem éhes, akkor is eszik

- tud madarat itatni, őzet nyugtatni, macskát simogatni, lovat kimenteni, meg egyéb állati mutatványokat is

- izmos

- távolsági felderítésben verhetetlen, ne bújócskázz vele

- megtalál, akárhol is vagy

Augusztus 13-án mondta ki a boldogító igent a fehérgyarmati hivatásos tűzoltó-parancsnokság C szolgálati csoportjának megbízott szolgálatparancsnoka, Szoboszlai János tűzoltó őrmester és kedvese, Humenyik Nikolett. A fiatalok Nyírcsaholyban fogadtak örök hűséget egymásnak. A lánykérés sem volt mindennapi, ugyanis János a párja munkahelyén tette fel a nagy kérdést kedvesének, mindezt kollégái és egy szirénázó tűzoltóautó kíséretében 2021 nyarán, amelyre a válasz természetesen igen volt.

Forrás: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság