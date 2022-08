A 15 éves vádlott és a sértett osztálytársak. 2021 novemberétől a vádlott - anélkül, hogy erre a sértett bármilyen okot adott volna – „kifogta” magának, és az osztályteremben, amikor pedagógus, iskolaőr, vagy más felnőtt személy nem volt jelen, megütötte a sértettet a lábán, a karján, vagy egyszerűen csak belerúgott.

A bántalmazások egyre sűrűbbek lettek, és az iskola épületén kívül, tanítási időt követően is folytatódtak. Az iskolából hazafelé menet a vádlott belerúgott a fiúba, vagy megütötte őt, majd mindannyiszor meg is fenyegette, hogy ha bárkinek is említést tesz a történtekről, még jobban megverni. A fenyegetések hatására a fiú senkinek nem mert szólni a bántalmazásokról, de a szülei észrevették, hogy megváltozott a magatartása, szótlanná vált, és nem akart iskolába járni.

Az egyik napon a vádlott elhatározta, hogy az utcán újra megveri a sértettet, és arra kérte a barátját, hogy ezt mobiltelefonnal rögzítse. Az iskola előtt hátulról megközelítette az áldozatát, és előbb megrúgta térdhajlatnál, a megrogyó fiút pedig ököllel többször fejen ütötte, majd, mint aki jól végezte dolgát távozott.

Az ügyészség testi sértéssel, zaklatással, garázdasággal és kényszerítés hatósági eljárásban bűntettével vádolja a fiatalkorút, és javítóintézetbe küldené. Sorsáról a Kisvárdai Járásbíróság fog döntést hozni.



- Dr. Borsodi-Buss Emese, helyettes sajtószóvivő -