Ahogyan májusban, most is hatalmas sebességgel egy kerítésnek csapódott. A férfi ezúttal is a rendőrök elől menekült, de hirtelen elvesztette az uralmát a kocsi felett és nekiütközött egy családi ház kerítésének Nagykállóban. Az ott élőket sokkolta a baleset, mivel mindig a ház előtt játszanak a gyerekek. Szerencsére a baleset pillanatában épp a házban voltak.

Forrás: tenyek.hu