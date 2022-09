A 7 éves munkamániás belga juhász ha kutat, addig kell menni, míg elő nem kerül a csempészett áru. Ez lehet cigaretta vagy drog, ugyanis a négylábú szolgálati eb a legapróbb szagnyomot is kiszimatolja, nála nincs tökéletes álca, az öblítő, mentol, parfüm semmit sem ér. Ella a csempészek réme, s további kilenc társával együtt a megye határátkelőin teljesítenek szolgálatot.

A csomagtér rejtelmei

Fotós: Gazdag Mihály

Beregsuránynál pillantottunk be Ella és Szabó Péter pénzügyőr százados munkájába, láttuk, milyen precízen és nagy összhangban végzik az ellenőrzéseket. A kutya már megjelenésével is tekintélyt parancsol a határt átlépni szándékozók körében, volt, aki ijedten kérdezte: a kutya is jön?

A mondás szerint egyszer volt Budán kutyavásár, azonban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) rendszeresen szervez ilyen eseményt, ahol a jövő szolgálati keresőkutyáit keresik. Nem egy-egy fajtát, hanem egyéniséget, hogy a képességei és készségei alapján kiváló munkatárssá váljon.

– Gyere, gyere! Keresd! Ügyes vagy! – biztatja négylábú munkatársát Szabó Péter pénzügyőr százados.

– Van ott cigi? – kérdezi az autó mellett álló férfit, aki bólint. A kesztyűtartóban valóban egy megbontott pakli van, Ella hálás szemmel néz a gazdájára, aki nem fukarkodik a dicsérő szavakkal.

S lássuk be, a 7 éves szolgálati kutya naponta rászolgál a jó szóra, felderítési mutatója kiváló, a híre pedig megelőzi őt. Elég egy pici szagnyom, nincs az az álca, ami őt megtéveszthetné, az eb ellen hatástalan a bors, sütőpor, öblítő, parfüm és menta, az alufólia, s a kocsiban nem tudnak olyan rejtekhelyet kialakítani, amit észre ne venne. Három és fél éve alkotnak páratlan párost, Záhonytól Tiszabecsig bármelyik határátkelőn találkozhatunk velük. Mi Beregsuránynál pillanthattunk bele egy napjukba.

A dobozok között is jól mozog Ella

Fotós: Gazdag Mihály

Munkamániás, családbarát

A százados 1996 december elsejétől pénzügyőr, Kisvárdán kezdte a munkát, '99 májusában került a határra, s azóta itt teljesít szolgálatot.

– Az első kutyám egyfokozatú cigarettakereső németjuhász volt, 2008-ban kezdtem kutyázni – mondja a kezdetekről Szabó Péter, s 2017-ben úgy tűnt, ezt a szakaszt le is zárja, hiszen az akkori szabályok szerint 10 évesen nyugdíjba ment a szolgálati ebe, Jacky, Péter pedig úgy gondolta, ő sem folytatja.

A hű társ elpusztulása előtt egy nappal jelezte a központi kiképzőknek, ha kutyavezetőként mégis számolnak vele, gondoljanak rá. Majd 2018 decemberében elhangzott a kérdés: vállalja-e Ellát? Igent mondott. Jött a kéthetes összeszoktatás, valamint a felmérő, ezalatt kiderült, tudnak-e együtt dolgozni, így következhetett az öthetes átadótanfolyam, 2019 májusától nagy összhangban látják el a hivatásukat.

– Családbarát, de munkamániás őrült – jellemzi kutyáját Péter.

– Ha Ella kutat, addig kell menni, míg elő nem kerül a dohány vagy a drog. Kibontani, kiszedni a csempészárut nem könnyű, mert hihetetlen megoldásokat találnak ki a csempészek. Az pedig nem cél, hogy minden esetben darabokra szedjék a kocsit, de ha kell, megteszik. Ilyen volt, amikor az átalakított jármű hűtőjéből ugyan kilátszott a doboz vonalkódja, Ella jelzett, a csempész tagadott, a pénzügyőröknek pedig rá kellett jönni, hogy tudják a legkönnyebben kiszedni a cigit.

Egy táska sem maradhat ki

Fotós: Gazdag Mihály

– A Heets-et a kiképzésen nem tanultuk, ugyan ez is dohány, ám kevesebb, kisebb a csomagolás, mivel Ella a komplex szagot érzi, a dohányt, a filtert, a papírt, a fóliát együttesen, ezt sem lehet előle elrejteni. Tiszabecsen egy Mercedes kesztyűtartójába feküdt be és jelzett, mi azonban semmit sem láttunk. Ella nem mozdult, tudtuk, hogy van ott valami, a megduplázott tűzfalat hegesztették vissza és még be is sározták, de mit sem értek vele – mesél újabb történetet a pénzügyőr százados, aki a harmadik gazdája Ellának, a belga juhászoknak pedig a gazda az isten, s Ella úgy is néz Szabó Péterre, minden rezdülését, szavát figyeli és követi.

– Ella duális keresőkutya, azaz a cigaretta mellett a drogot is kiszagolja, s mi is meglepődtünk, amikor Beregdarócon egy épület átvizsgálásakor a vályogfalban elrejtett 23,3 gramm füvet szagolta ki – hoz a sikeres felderítések sorából még egyet Szabó Péter, s megtudjuk, drog, amfetamin sem marad rejtve Ella elől. – Passzív jelzésű kutya, nem ugat, csak leül és mutat. Ha értetlenkedem, akkor megböki az orrával a helyet, ahonnan a legjobban jön a szag – magyarázza a százados, és bizony Ella még nem tévedett, mert örök igazság, tökéletes álca nem létezik, mindig van szagmaradvány.

Kockázatelemzés és tapasztalat

– Most már nem kell 10 évesen nyugdíjba menni a kutyának, ha a fizikai állapota engedi, akár 12 évesen is szolgálhat – néz társára Szabó Péter, Ella pedig mintha értené, miről beszélünk, a százados lábához simul. Az engedélyt egy évre adják ki, így érthető, hogy Péter óvja, és amennyire lehet, kíméli a kutyát, ha kell, le is emeli a magasból. Szeretné, ha még sok évet dolgozhatnának együtt.

A csempészek ezer trükköt kitalálnak, a burkolat alatt is lehet szagnyom

Fotós: Gazdag Mihály

– Ella jól szocializált eb, nem lehet elvonni a figyelmét a munkától, nagyon önálló, jelez, majd begyűjti a dicséretet és jöhet a jutalom, a gyengéje a labdája. Az első időkben élet-halál harcot jelentett elvenni tőle, mára enyhült kicsit – mosolyodik el Szabó Péter. – Aki egyszer kutyás szolgálatra adta a fejét, az örökre az is marad. Rabul ejt a varázsa – mondja, s már indulnak egy kisbuszhoz, aminek a sofőrje kissé ijedten csak annyit kérdez: a kutya is jön? Megy bizony, mindent alaposan körbeszimatol, egy-egy helyre még visszatér, de csempészett dohánynak, drognak nem találja nyomát, méltóságteljesen lelép a járdára és szorosan a gazdája mellett elindul egy turistabusz felé, az utasok le sem veszik a szemüket a gyönyörű belga juhászról.

Keresik a legjobbakat

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adó- és Vámigazgatóságán jelenleg 10 szolgálati kutya dolgozik a megye határátkelőhelyein. S hogyan lesz egy eb keresőkutya, arról Simon-Fodor Henriett sajtóreferenst faggattuk.

A NAV rendszeresen hirdet kutyavásárt, ahol a jövő szolgálati négylábúit keresik, a felhívásra előzetes ajánlatot kell küldeni a jelentkező adataival, a kutya hívónevével, fajtájával, ivarával, életkorával, mikrochipszámával, vételárával. A beérkező ajánlatokat elbírálják és a kiválasztott kutyák gazdáját tájékoztatják a vásár időpontjáról és részleteiről.

– A kiválasztás helyszíne Budapest, a szemle napján az ebeknek gyakorlatsorokat kell végrehajtaniuk, ez alapján bírálják el a képességeiket és készségeiket. A feladatok főként az állatok kereső- és zsákmányszerző ösztönét mérik fel, de a kiválasztásukkor egészségügyi és fizikai alkalmasságukat is ellenőrzik. Vagyis nem konkrét fajtát, hanem egyéniséget keresnek a NAV szolgálatikutya-állományába, akik valószínűleg jól kommunikálnak majd leendő „járőrtársukkal”, illetve a munkát is könnyedén elvégzik – részletezte a sajtóreferens.

Duál vagy triál képzettség

A próbákat sikeresen teljesítő négylábúakra a NAV kutyakiképző központjában 21 napos próbaidő (karantén) vár, majd megkezdődik a NAV Bevetési Igazgatóságának Kiképző Központjában a képzés. A tanulás első fázisában néhány héten át steril környezetben gyakorolnak, ezután a tanultak elmélyítésére és a valós munkakörülmények megismerésére gyakorlatoznak a kutyákkal a repülőtéren és a határkirendeltségeken is, ahol a csomagátvizsgálások jelentik a legfőbb feladatot a kutyáknak. Az alapképzés időtartama ebenként eltérő lehet, alapesetben 12–16 hétig tart, de többféle képzés esetén nőhet a tanulásra fordítandó idő.

– A szolgálati kutyák elsődleges képzése az illegális dohánytermékek felkutatási képességének kialakítását célozza. Ha az ebek fogékonyak a tanulásra, akkor képezhetők kábítószer vagy bankjegy keresésére is, s szerezhet egy kutya duál képzettséget. Sőt, mindhárom termék felkutatásának képessége esetén a négylábú „kolléga” triál képzettséggel büszkélkedhet – mondta Simon-Fodor Henriett. – Az alapképzés második hetétől a kutyák új gazdájukkal dolgoznak, innentől mondhatjuk, hogy egymáshoz vannak rendelve.

A munkával töltött szorgos évek után a kutyákra általában 8-10 éves korukban vár a nyugdíjazás, ami leginkább a mentális, egészségügyi és fizikai állapotuktól függ. A szolgálat letételéről az ebek esetén is állatorvos, illetve a kiképzők döntenek. A nyugdíjazás után a kutyavezetők gondozásában maradnak az állatok, és élvezhetik a jól megérdemelt és továbbra is szeretetteljes pihenőéveket.

BM