A férfi és társai ellen a Nyíregyházi Járási Ügyészség emelt vádat 2021. december 11-én tiltott állatviadal szervezése és állatkínzás miatt. A férfi 2020 tavaszától tartott, tenyésztett és képezett ki a többi vádlottal hosszabb idő óta, rendszeresen és módszeresen megszervezett állatviadalokra kutyákat. Az állatviadalokon harcoló kutyák küzdelmét minden alkalommal ún. bíró felügyelte, a harcokról kép- és hangfelvételeket is rögzítettek a szervezők.

A 2020. november 28-ai viadal előtt a férfi a kutyáját több héten át „edzette” különböző embertelen módszerekkel: állatorvos által nem felügyelt módon gyógyszerezte az állatot, engedetlenség esetén fizikailag bántalmazta, és egy e célra épített speciális futópadon futtatta, a kutya nyakán súlyos lánccal vagy nagyméretű, nehéz nyakörvvel.

A váddal érintett állatviadal Nyíregyházán zajlott, ahol a kutyatulajdonosok megegyeztek, hogy a vesztes állat gazdája 100.000 forintot fizet a győztesnek. A kutyák közel 20 percen át küzdöttek egymással, a másik gazda állata a közdelem 10. percétől a földön, kimerülten feküdt, majd a harc megszakítását követően nem sokkal később súlyos sérülései következtében elpusztult. A vádlott kutyája több hónapnyi szenvedés után halt bele sérüléseibe. A Nyíregyházi Járásbíróság a kutyatartó férfit szabadságvesztésre és közügyektől eltiltásra ítélte.

A büntetőbíróság ítélete után az ügy polgári úton folytatódik: a férfi Nógrád megyei lakhelyére tekintettel illetékes Nógrád Megyei Főügyészség közérdekvédelmi szakága keresetet nyújtott be a Balassagyarmati Törvényszékhez a férfi ellen, melyben indítványozta, hogy a bíróság végleges hatállyal tiltsa el őt az ebtartástól, mert cselekménye – ami a kutyája halálhoz is vezetett – az állatok kíméletére és védelmére okozó jogszabályi előírásokat, valamint az erkölcsi és társadalmi normákat is súlyosan megsértette - olvasható a Nógrád Megyei Főügyészség közleményében.