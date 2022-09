A Nyíregyházi Törvényszék szeptember 6-án hivatalos személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete, hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt K.A. vádlottat 8 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltás mellékbüntetésre ítélte.

Az ítéleti tényállás szerint 2021. február 21-én a délutáni órákban rendőrök jelentek meg a vádlott Szabolcs megyei házánál azért, hogy egy korábbi bűncselekmény gyanúja miatt intézkedjenek vele szemben. A 62 éves vádlott ekkor ittas, bódult állapotban volt. Amikor a vádlott kiment a házból, kiabálva kérdőre vonta a rendőröket, megöléssel fenyegette őket, majd bezárkózott a házba.

A vádlott korábban többször elhangzott öngyilkossági szándékára is figyelemmel a helyszínre tűzoltók is érkeztek, akik áramtalanították az épületet és elzárták a gázt. Miközben megpróbáltak bejutni a házba, a vádlott kezébe vett egy kést és az ablakot betörő tűzoltó irányába szúrt. A vádlott ezután is - kezében tartva a kést - megöléssel fenyegette a rendőröket. Végül a helyszínre érkező megerősítő erő a vádlottat elfogta és kórházba szállította.

Az ítélet nem jogerős, az ügyészség súlyosítás érdekében, a vádlott és védője elsődlegesen felmentés, másodlagosan enyhítés érdekében jelentettek be fellebbezést. A bíróság a vádlott letartóztatását fenntartotta a másodfokú bíróság ügydöntő határozatának meghozataláig - olvasható Molnár Dóra, a Nyíregyházi Törvényszék sajtótitkárának közleményében.