A piros motorvonat szűnni nem akaró dudálása riasztóan hatott a vasárnapi ebéd utáni csendben. Gyürén többen kiléptek a kiskapun, érdeklődve pillantottak a sínek felé. Perceken belül kiderült, baleset történt, a 13 óra 10 perckor Záhonyból Mátészalkára induló vonat elgázolt egy 11 éves kislányt.

Mentőhelikopter érkezett

– Itt teljesen egyenes a pálya, biztosan látta a mozdonyvezető a kislányt, azért dudált annyira – mondja lapunknak a helyszínen Bereczki Lajos falugondnok, aki megrendített az eset. – Nagyon jól ismerem a családot, a nagyszülők dolgos, tisztességes emberek, akik nagy szeretettel gondoskodtak a két unokájukról, Vanda egy végtelenül kedves, csendes, tisztelettudó kislány, csak jót tudok róla mondani – meséli.

A síneken a vasárnapi baleset néhány nyoma még látható, fehér mészfoltok, neonfesték mutatja, hol csapta el a vonat a gyermeket. A másik oldalon gyümölcsfák állnak, állítólag itt üldögélt a kislány, mielőtt felmászott a sínekhez. A baleset helyszínéről pont rálátni az utca végében álló családi házra, Vanda otthonára, ami hétfő délelőtt üresen áll, a nagyszülők a nyíregyházi kórházban várják a híreket unokájuk állapotáról.

– A mentésirányítás az esetkocsit és a debreceni mentőhelikoptert riasztotta a helyszínre, ahol egy 11 éves kislányt kellett ellátni súlyos fej-, valamint nyílt bokasérülés miatt. A sebellátást, a fájdalomcsillapítást, illetve az emelt szintű légútbiztosítást követően, lélegeztetve, helikopterrel azonnal baleseti centrumba szállítottuk – közölte megkeresésünkre Ménes Dávid, az Országos Mentőszolgálat regionális kommunikációs munkatársa.

Segítik a családot

– Szerintünk már az is csoda, hogy túlélte a gázolást a kislány. Annyi kérdés merül fel ilyenkor az emberbe, hiszen nem tudjuk, mi történt. Nagy a tanácstalanság és a bizonytalanság – teszi hozzá Bereczki Lajos, minden órában érdeklődnek Vanda állapotáról, abban bíznak, hogy a fiatal szervezet sikeresen felveszi a harcot a súlyos sérülésekkel.

– A nagymamával és a nagypapával napi kapcsolatban vagyok, semmi jele nem volt annak, hogy ilyen tragédia történhet. Most összefogott a község, amiben tudunk, segítünk a családnak – mondja Bereczki Lajos, s ugyanígy fogalmaz Kiss Zoltán Bertalan is. A 1300 lelkes kisközség polgármesterét is megrendítették a történtek. – Ez a baleset beárnyékolja a következő időszakot és a kislány életét is – sóhajt a településvezető, s nemcsak az önkormányzat nevében, hanem magánemberként is felajánlotta a segítséget a nagyszülőknek.

– Mi csak sejthetjük, de nem tudhatjuk, mekkora trauma ez a családnak, a kislányt nagy odafigyeléssel és szeretettel nevelték – erősíti meg Kiss Zoltán Bertalan. Azt mondja, nem akarják zaklatni a családot, amennyiben kérik, ott állnak majd mellettük.

– Nem értjük, hogyan került oda Vanda, mi vitte a sínekhez. Az egész falu találgat, de én nagyon szeretném, ha elejét vehetnénk a pletykáknak, s maga Vanda válaszolhatna a kérdésekre. Ebben bízunk, ebben reménykedünk – hangsúlyozza a polgármester, aki sokakhoz hasonlóan megkönnyebbült, amikor a kislánnyal felszállt a mentőhelikopter, hiszen ez azt jelentette, túlélte a gázolást, van, maradt még esély.

Nem mutatta, mekkora a baj

– Azt hallottam, hogy a mozdony vezetőjét nagyon megviselte az eset, sokkot kapott. Nyomta a féket és a dudát, azonban a gázolást nem tudta elkerülni – ezt már egy helybeli hölgy mondja. Névtelenséget kérve hozzáteszi, azt beszélik a faluban, hogy iskolai konfliktus vezetett ideáig, de Vanda nem beszélt arról, hogy ez mennyire megviseli. Talán ezért nem is sejthette senki, hogy mire készül ez a kedves, vékonyka, törékeny kislány – tördeli a két kezét az asszony.

– Félelmetes látvány volt, ahogy a mentőhelikopter leszállt az út mellett, remélem, többé nem lesz arra szükség, hogy Gyürére riasszák – jegyzi meg csendesen. Elmentünk az iskolához is, s miután nem tanítási időben történt a baleset, az intézmény nem kommentálta a történteket.

A rendőrségtől pedig azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a vasúti közlekedés szabályainak megsértése miatt a Vásárosnaményi Rendőrkapitányság szabálysértési eljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit – tudtuk meg a megyei rendőr-főkapitányság sajtószolgálatától.