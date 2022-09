A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai a tanévkezdéshez igazítva a a polgárőrséggel együttműködve demonstratív jelleggel segítik az iskolába érkezők biztonságos közlekedését. Csütörtökön már reggel hét órától a Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény mellett segítették a biztonságos áthaladást a gyalogátkelőhelyen.

– Nyilvánvalóan nem csak a tanévkezdéskor, hanem az év többi napján is odafigyelünk a közlekedőkre – nyomatékosította Szikszai Tihamér r. alezredes. – Természetes, hogy a nyár után szeptember elsején hirtelen torlódás alakult ki, ezért is van szükség a fokozott türelemre. Javaslom, mindenki időben induljon el, számoljon a zsúfoltsággal, a hosszú sorokkal. Inkább késsünk öt percet, de fő az óvatosság, a biztonság! Mindenkit hazavárnak. Az oktatási intézményeknél a rendőrség munkáját segítik, kiegészítik a polgárőrök. Ez már évek óta így van, bevált, és a jövőben is lesz rá igény. Indulás előtt érdemes kalkulálniuk a közlekedők azzal, hogy időközben változhatott a forgalmi rend, ezért se vezessen megszokásból! A szülőktől azt kérem, hogy lehetőleg valamilyen láthatósági eszközt adjanak a gyermeküknek: ilyen lehet egy fényvisszaverő kulcstartó vagy fényvisszaverő matrica a táskán. Óvodás korban elkezdjük a gyerekek oktatását, ebben segít a KEVE program: Közlekedjünk együtt, vigyázzunk egymásra!