Még 2021. május 15-én kora este az egyik Mátészalkához közeli település utcáján többen is tartózkodtak, és közben zenét hallgattak. Ekkor járt arra a gépkocsival egy apa a fiával, akik már pontosan meg nem határozható okból szóváltásba keveredtek az utcán tartózkodókkal. Az apa és fia karót, valamint egy csákánynyelet vettek magukhoz, és bementek az egyik sértett udvarára azért, hogy rendezzék a vitájukat. Verekedés alakult ki, melynek során három sértett is megsérült, nekik nyolc napon belül gyógyuló sérüléseik keletkeztek a bántalmazástól.

Forrás: Ügyészség

Megjelent a lakóház udvarán az egyik sértett felesége is, karján a hat hónapos kisbabájával. Az idősebb vádlott ekkor felkapott a földről egy B-30-as kisméretű téglát, és azt közepes erővel a gyermekét tartó nő felé dobta, el is találta az arcán. A nőnek a koponyáján több csont is eltört, életveszélyes állapotba került, sérülései 6-8 hét alatt gyógyultak meg.

Az ügyészség az apát életveszélyt okozó testi sértés bűntettével és súlyos testi sértés bűntettének kísérletével, míg fiát csak utóbbi bűncselekménnyel vádolja.

Amennyiben a vádlottak a bíróságon beismerő vallomást tesznek és nem kérik a tárgyalás megtartását, akkor az ügyészség szerint az apát négy év börtönre kell ítélni, míg a fiát két év börtönre, melynek a végrehajtása négy évre felfüggeszthető.

Az eljárás a Nyíregyházi Törvényszéken folytatódik - közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség.