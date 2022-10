A megalapozott gyanú szerint a lakásotthonból éppen szökésben lévő 15 éves fiú felkereste ismerőseit Mándokon. Október 12-én délután, illetve az esti órákban italozni kezdtek, nagyobb mennyiségű sört, bort, pálinkát fogyasztottak el. A 22 éves házigazda szóváltásba keveredett az élettársával, akit meg is ütött, a nőt a mentők kórházba szállították. Ezt követően úgy döntöttek, hogy autót fognak lopni – a tettüket elsősorban ittasságukkal, illetve szerelmi bánattal magyarázták. Az első gépkocsit az utcán találták: az ajtajai nyitva voltak, az indítókulcs is benne volt. Az idősebb gyanúsított ült a volán mögé, fiatalkorú társa az anyósülésen foglalt helyet. Elindultak, noha vezetői engedéllyel egyikőjük sem rendelkezett. Az ittasság és a nagy sebesség miatt az egyik kanyarban kisodródtak, árokba hajtottak, a jármű a feje tetejére állt. Szinte csodával határos módon egyikőjük sem sérült meg, a gépkocsi viszont totálkárosra tört. Még ugyanezen az éjszakán találtak egy másik olyan autót, ami az utcán parkolt és amiben benne volt az indítókulcs. Mándokról Tiszamogyorósra hajtottak, ám a járműből kifogyott a benzin, ezért felgyújtották – az autó teljesen kiégett. Ezután egy harmadik gépkocsit is kerestek Mándokon, amit a tulajdonosa nyitva hagyott és az indítókulcs is a gépkocsiban volt. Tiszabezdéd határába hajtottak, ahol az autót felgyújtották, hogy így tüntessék el a nyomokat. Mivel mindkettejükkel szemben több nyomozás is folyik vagyon elleni bűncselekmények miatt, a rendőrség őrizetbe vette őket, az ügyészség pedig indítványozta a letartóztatásukat. A bíróság mindkét gyanúsított letartóztatását elrendelte, hiszen fennáll a veszélye annak, hogy újabb bűncselekményeket követnének el – tájékoztatta lapunkat dr. Szilágyi László, a megyei főügyészség sajtószóvivője.