A társaságnál már az adóhatósági rendszerek és a bevallások adatai is előrevetítették a bevételeltitkolás kockázatát. Az árbevételéhez képest minimális adót fizetett, bevallásai alapján jövedelmezősége és az alkalmazott haszonkulcsa életszerűtlenül alacsony volt. A NAV operatív revizorai egy helyszíni vizsgálaton gyűjtöttek adatokat, és kasszarovancsot is végeztek. A termékek fogyasztói árának összeírása mellett bekérték a beszerzési árakat tartalmazó számlákat is.

A kettőt összevetve háromszor akkora haszonkulcs jött ki, mint amit a kft. bevallásai mutattak. Az ellenőrzéskor a kasszában megszámolt pénz az ötszöröse volt a pénztárgépben rögzített összegnek. Az üzletben már egy korábbi próbavásárlásnál sem adtak nyugtát, és akkor is lényegesen több pénz volt a kasszában, mint amit a pénztárgépbe beütöttek.

Ezek alapján a NAV adóvizsgálatot rendelt el és becsléssel állapította meg a bevallásokhoz képest elért bevétel összegét. A tényleges haszonkulcs alapján végzett számítások a vizsgált két évre 51 millió forint többletet eredményeztek, a társasság ekkora összegű bevételt titkolt el.

A tízmilliós nagyságrendet elérő adóhiány és a bírság beszedésére a NAV biztosítási intézkedést rendelt el. A végrehajtók több mint 60 millió forint értékben foglaltak készpénzt, árut, és zárolták a társaság bankszámláját. Az ügyben kezdett vizsgálat véglegessé vált, a lefoglalt árukészletet jelenleg is árverezik - olvasható a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adó- és Vámigazgatósága közleményében.