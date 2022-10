Tragikus hirtelenséggel hunyt el a mindössze 12 éves Martinka, aki Dombrádon élt szüleivel. A kisfiú múlt héten betegedett meg, lázas volt, nem evett, nem ivott, egyre rosszabbul lett, ezért édesanyja a háziorvoshoz vitte.

A doktor a kisvárdai kórházba küldte a gyermeket és édesanyját, a család szerint azonban ott már nem történt érdemi vizsgálat.

"Nővéremék be is vitték a gyermeket, de ott azt mondták, hogy a kicsinek semmi baja sincs, van miből leadnia, mert van tartaléka, de igyon sokat" – írta az édesanya húga, aki szerint az egészségügyi intézményben nem csináltak EKG-t, sem laborvizsgálatokat, és infúziót sem kapott a kisfiú. A család úgy érzi, az intézmény mindenféle segítség nélkül bocsátotta a kisgyermeket haza, nem fektették be. A nagynéni leírása szerint a kisfiú aznap este otthon már nem evett, nem ivott, majd lefeküdt aludni.

"Reggel felkelt, összeesett és ennyi volt egy 12 éves gyermek élete"– írta a nagynéni.

A család fájdalmában most a kórházat okolja a történtekért, bár a kisfiú már otthonában hunyt el, és a halál oka sem tisztázott egyelőre. Szerettünk volna a családdal is beszélni, ők azonban egyelőre elzárkóztak a nyilatkozat elől.

"Hiányzol mindenkinek drága kis angyalkám, egy csodás embert vesztettünk el kis unokaöcsém, legyen neked könnyű a föld!" - búcsúzott Martinkától az egyik összetört nagynéni.

A kisvárdai Szent Damján Görögkatolikus Kórház az üggyel kapcsolatban így tájékoztatta a Borsot:

"A sajnálatos halálesetet, mely nem intézményünkben történt. Az ezt megelőző eseménnyel kapcsolatban intézményünkben vizsgálat zajlik. További részletekről nem áll módunkban tájékoztatást adni. A gyászoló család felé együttérzésünket fejezzük ki" – tájékoztatta a borsonline.hu oldalt Hegyi Henrik D. főigazgató.

Forrás: borsonline.hu