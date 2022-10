Kiszáradt kútba esett három kutya Kemecsén hétfőn. Az állatokat a nyíregyházi hivatásos tűzoltók emelték ki dugólétra és mentőkötél segítségével, majd átadták az állatvédőknek.



Ennyi derül ki a rövid hírből, ám az állatok világnapján érdemes arról is beszélni, hogy a megye tűzoltói az ember­életek, felbecsülhetetlen és az egyén számára pótolhatatlan értékek, vagyontárgyak mentése mellett nem egyszer állatoknak nyújtanak életmentő segítséget.

– Ez nemcsak lehetőség, hanem feladatunk is akkor, ha az állat mentése nem veszélyeztet emberéletet. A jogosultságunkkal sokszor élünk, az idén hat alkalommal riasztották a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság állományát állatmentéshez – mondta lapunknak Toldi András tűzoltó alezredes, parancsnok.



– Akkor vonulunk, ha az állat élete másképp nem menthető meg, vagyis akkor, ha a macska önszántából felmászott a fára, nem indulunk el, mert a cica le is fog jönni onnan, azonban ha két ág közé szorul, ott leszünk, segítünk kiszabadítani és átadni épségben a gazdájának, amire volt is példa – magyarázta az alezredes. Legtöbbször kútba esett, szomorúbb esetben oda dobott kutyákat, kölyköket mentenek, de speciális hevederrel húztak már ki gödörből lovat, segítettek az állatparkban talpra állítani a zsiráfot – saját erőből erre nem volt képes –, és a beszorult őzet is sikerült sértetlenül kiszabadítani a rácsok közül.



Denevér a hűtő mögött



– Szeretjük és tiszteljük az élőlényeket, egy-egy mentés után soha nem hiányozhat a simogatás, amiért hálásak az állatok – jegyezte meg Toldi András. – Hétfőn Kemecsén a három kutya szerintünk már napok óta a kútban lehetett, lesoványodva hozták fel a kutyusokat a kollégák, majd megitatták és átadták az állatvédőknek. Az minden esetben kötelező, hogy állatorvos, vagy állatmentő szervezet szakszemélyzete jelen legyen, s az állat a leghamarabb megkapja a szükséges ellátást – mondta Toldi András, s kiderült, hűtő mögé szorult denevért is szabadítottak már ki, de arra is volt példa, hogy a veszett macska rátámadt a tűzoltókra.



Az állatbarátságukat pedig mi sem jelzi jobban, mint az, hogy egy kóbor macskát előbb csak dédelgettek a laktanya területén, etették-itatták, majd az igazgatóság egyik dolgozója örökbe is fogadta. – Állat életét megmenteni jó érzés, és annál elkeserítőbb, amikor kidobott, magára hagyott jószágnak nyújtunk segítséget – mondta a parancsnok.



