– Természetesen azt tudtam, hogy férjhez ment, ahogy azt is, hogy megszületett a lánya, Annácska, akit rajongásig szerettet. Azonban ennyi, a magánéletéről többet nem mesélt, ahogy mi se kérdeztük őt ilyenekről, ez itt a teremben nem is szokás. Ildi személyi edzéseket is tartott, amikre mindig alaposan felkészült. Nem csoda, hiszen pedagógus végzettsége van, ahogy egyébként nekem is. Talán ezért találtuk meg olyan gyorsan a közös hangot – mondta Szilágyi Zsófia, aki legutóbb múlt héten csütörtökön találkozott K. Ildikóval.

– Jól megölelgettem, mert előtte sokáig nem láttam. Szörnyű, ami vele történt… A férjét nem ismertem, ahogy Ildi sem mesélt róla semmit. Közvetlenül nem kerestem őt az eset óta, de a barátaitól érdeklődtem az állapotáról, tudom, hogy stabil. Mi, a Cutler Gym törzsvendégei szorítunk érte, szeretjük és várjuk vissza őt mihamarabb. Imádkozunk, hogy minél gyorsabban felépüljön – tette hozzá Szilágyi Zsófia.