A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség vádiratának lényege szerint a húszas éveiben járó vádlott a munkahelyén érzelmi kapcsolatot kezdeményezett egy kolléganőjével, aki azonban ezt elutasította. A férfit egy sikkasztás miatt el is bocsátották a munkahelyéről.

2021. október 21-én este, 19 óra körül a férfi – miután több üveg bort elfogyasztott – a lakásán magához vett egy 75 dkg súlyú fémből készült kapupántot, majd kerékpárral azon az útvonalon közlekedett, ahol tudta, hogy a nő is hazafelé fog tartani a munkából. A nő gyalogosan haladt a lakása felé, amikor az egyik ház mögül elé ugrott a férfi, majd a kezében tartott kapupánttal legalább ötször, közepes erővel a fején megütötte a nőt. Mindeközben azt kiabálta, hogy a nő, most meg fog halni. A nő hangos segítségkérését meghallotta az egyik szomszéd, aki kirohant az utcára, és lehúzta a sértettről a férfit, leszorította a földre, és mindaddig ott is tartotta, míg a rendőrök ki nem érkeztek.

A nő a bántalmazás során a koponyája több törését is elszenvedte, mely sérülések nyolc-tíz hét alatt gyógyultak meg. A megyei főügyészség szerint a férfi szándéka egyértelműen arra irányult, hogy megölje a nőt, amit csak az idejében érkező szomszéd segítsége akadályozott meg.

Az ügyészség azt indítványozta a vádiraban, hogy amennyiben a letartóztatásban lévő vádlott beismerő vallomást tesz, és nem ragaszkodik a tárgyaláshoz, a bíróság tíz év börtönbüntetésre ítélje - áll a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség közleményében.

Borítókép: A bántalmazáshoz használt kapupánt | Fotó: ügyészség