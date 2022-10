Az ügyfelein kívül a saját anyósát is több millió forinttal megkárosította az a könyvelőnő, aki ellen most emelt vádat a Nyíregyházi Járási Ügyészség – az esetről dr. Szilágyi László, a megyei főügyészség sajtószóvivője tájékoztatta lapunkat.

Korábban már eltiltották

A vádirat lényege szerint a középkorú nőt könyvelőként már többször elítélte a bíróság költségvetési csalás miatt, ezen ítéletekben pedig több évre eltiltották a könyvelői foglalkozástól is. Ennek ellenére a nő mégis azt állította a gyanútlan és a számviteli szabályokban járatlan vállalkozóknak, hogy elláthatja könyvelési feladataikat.

Ennek érdekében megbízási szerződést kötött a vállalkozókkal havi 15–30 ezer forint könyvelési díj fejében, és több esetben azt is vállalta, hogy a vállalkozók által átadott pénzből rendezi az adóhatóság felé a befizetési kötelezettségeiket is. Ám a könyvelést nem végezte szakszerűen, az adót sem fizette be, a vállalkozóktól átvett pénzt pedig saját céljaira fordította. Az egyik céget több mint 2 millió, egy másikat 2,5 millió, egy harmadikat 660 ezer, míg egy negyediket 4 millió forinttal károsított meg.

A pénzt magára költötte

Nem kímélte a nő az anyósát sem, akit elkísért az egyik bankba, hogy ott folyószámlát nyisson, és azon elhelyezze a közel 4 millió forint összegű megtakarítását. Az anyósa átadta neki a bankszámlához tartozó internetes kódokat, jelszavakat, a nő pedig részletekben szinte a teljes összeget felvette, majd azt a megélhetésére költötte, illetve kifizette belőle a különböző bírságait.

Vagyonelkobzást kértek

Az ügyészség a különös visszaesőnek minősülő nőt több rendbeli csalással és hamis magánokirat felhasználásával vádolja, és a vádiratban azt indítványozta, hogy ha a nő beismerő vallomást tesz, és nem ragaszkodik a tárgyalás megtartásához, akkor négy év börtönbüntetésre ítélje a bíróság, valamint rendelje el több, vele szemben korábban kiszabott felfüggesztett börtönbüntetés végrehajtását is. Természetesen a nő a csalással szerzett pénzt sem tarthatja meg, erre az összegre ugyanis vagyonelkobzást kért az ügyészség. Hiába nem kérte a kára megtérítését menyétől az anyós, ezt a pénzt sem tarthatja meg a vádlott, mert a bűncselekménnyel szerzett vagyont a törvény szerint el kell kobozni – tette hozzá dr. Szilágyi László.

KM