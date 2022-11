A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség vádirata szerint az 51 éves vádlott és felesége között a házastársi kapcsolat megromlott, de ennek ellenére együtt éltek a Nyíregyházához közeli településen lévő családi házukban. 2022. július 28-án a férfi napközben alkoholt fogyasztott, arra pedig gyógyszert vett be, majd a lakóház konyhájában vacsorát főzött magának. Este hét óra körül ért haza a felesége, aki felelősségre vonta az italozás miatt, és azt is kifogásolta, hogy a férje nem mosta el az előző nap használt konyhakést. A nő a kezébe is vette a 23,5 cm pengehosszúságú konyhakést, melyet a vádlott kikapott a kezéből, majd 18 alkalommal a mellkasán és egyéb testrészein megszúrta a feleségét.

A sérülések olyan súlyosak voltak, hogy a nő a helyszínen elhalálozott.

A rendőrség másnap elfogta a férfit, aki azóta is letartóztatásban van.

Az ügyészség emberölés bűntettével vádolja, és azt indítványozta, hogy amennyiben beismerő vallomást tesz, és nem kéri a tárgyalás megtartását, akkor 13 év börtönbüntetésre ítélje a bíróság.

Az eljárás a Nyíregyházi Törvényszéken folytatódik.

- Dr. Szilágyi László, főügyészségi csoportvezető ügyész, sajtószóvivő -