Vádat emelt a Nyíregyházi Járási Ügyészség a megyeszékhely egyik iskolaőre ellen, aki több renitens diákot is megfélemlített, bezárta őket az irodájába, néhányukat pedig gumibottal bántalmazott – az esetről dr. Szilágyi László, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség sajtószóvivője tájékoztatta lapunkat.

Kényszerítő eszközök

A vádirat lényege szerint a női vádlott a megyeszékhely egyik középiskolájában iskolaőrként dolgozott, így a törvény szerint közfeladatot ellátó személynek minősül. Munkája során gumibotot viselt, hiszen az volt a feladata, hogy a közrendet, a közbiztonságot fenntartsa, a bűncselekményeket, szabálysértéseket megelőzze, és minden olyan cselekményt megakadályozzon, ami a tanulók vagy a dolgozók biztonságát sérti, veszélyezteti.

Iskolaőrként joga volt ahhoz, hogy azt, aki az intézmény, a tanulók vagy a dolgozók biztonságát veszélyezteti, felszólítsa a cselekménye befejezésére, és ahhoz is, hogy az intézkedésének tettlegesen ellenszegülő, valamint a személy elleni erőszakos, vagy közveszélyt okozó büntetendő cselekmény elkövetésén tetten ért személyt a rendőrség kiérkezéséig visszatartsa, s mindehhez alkalmazhatott kényszerítő eszközt, így gumibotot is.

Amíg az iskolaőrök ezt a törvényben és belügyminiszteri rendeletben szabályozottak szerint teszik, nem követnek el bűncselekményt, ám aki a jogszabályban előírt kötelezettségeit megsértve, hatáskörét túllépve alkalmaz gumibotot azért, hogy a tanulókat megfélemlítse, bűncselekményt követ el – ebben a nyíregyházi iskolában is ez történt.

Letérdepeltette őket

Tavaly december 13-án az egyik osztályban biológiaóra volt, és a tanár arra kérte a vádlottat, hogy az órát zavaró három fiút kísérje ki a teremből. A nő ezt meg is tette: a portához kísérte őket, ahol azt mondta nekik, hagyják ott a mobiltelefonjaikat. Ezután bekísérte őket a saját irodájába, az ajtót kulcsra zárta, mindhárom vádlottat letérdepeltette, majd kinyújtott tenyerükre ráütött a gumibottal. Ezután levetette velük a cipőjüket, és a talpukra is rávágott a gumibottal – az ütésektől a diákok testén bőrpír keletkezett.

Ugyanezen napon az egyik tanterem előtt elhaladva hangoskodást hallott. Bement a terembe és azt kérte a tanulóktól, nevezzék meg a hangoskodót. Ennek nem tettek eleget, ezért egy diákot kihívott a folyosóra, s felszólította, hogy mondja meg, ki kiabált. Erre a tanuló nem volt hajlandó, ezért a vádlott az irodájába kísérte. Az ajtót kulcsra zárta, a diákot letérdepeltette, majd gumibottal a kezére ütött.

Pár perccel később az egyik tanteremben két diák papírgalacsinnal dobálózott, mire a tanár segítséget kért a felettesétől. A tanteremnél megjelent a vádlott is, aki ezeket a tanulókat is bekísérte az irodájába. Felírta az adataikat, majd megfenyegette őket, hogy ha még egyszer ilyet csinálnak, nem ússzák meg ennyivel. Az egyik diákot kiengedte, a másik diákot, egy fiút viszont a gumibottal megütött.

Felfüggesztett börtön

Az ügyészség több bűncselekménnyel is vádolja a nőt, így bántalmazás közfeladatot ellátó személy eljárásában bűntettével és személyi szabadság megsértésének bűntettével is. Az egyik diák, a sérülései miatt magánindítványt is előterjesztett, ezért könnyű testi sértés miatt is vádat emeltek ellene. A vádiratban az ügyészség azt indítványozta, hogy ha a büntetlen előéletű vádlott beismerő vallomást tesz, és nem kéri a tárgyalás megtartását, a bíróság ítélje két év börtönbüntetésre, melynek végrehajtását három évre függessze fel. Az ügyben a Nyíregyházi Járásbíróság hoz majd ítéletet – tette hozzá dr. Szilágyi László.