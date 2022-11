Kiengedik a kórházból azt a kislányt, aki egy hónappal ezelőtt öngyilkossági kísérletet követett el a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Gyürén. A 11 éves Vandát hosszú ideje zaklatta két osztálytársa, és az őt nevelő nagyszülők állítják, hogy többször is jelezték a problémát az iskolának, de a pedagógusok semmit sem tettek. Az oktatási intézmény cáfolja ezt.

Annyi bizonyos, hogy az öltözködése és a kinézete miatt folyamatosan csúfolták, és többször meg is verték a kislányt, aki egy idő után nem látott más kiutat ebből a helyzetből, csak az öngyilkosságot, ezért a vonat elé lépett. A mozdonyvezető ugyan észlelte a gyermeket, de már nem tudott időben megállni. Vandát életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba.

Hál istennek Vanda hétfőn vagy kedden hazatérhet a kórházból. Lesz is itthon egy kisebb ünnepség, és az is biztos, hogy a kedvencét fogjuk főzni. Az a legfontosabb, hogy az unokám túltegye magát a történteken, de nem vagyok hajlandó a pedagógusokkal kibékülni. Felháborít, hogy az eltelt egy hónap alatt semmiféle jelzést nem kaptam arra vonatkozóan, hogyan kívánnak az üggyel foglalkozni – panaszolta el a Borsnak a nagyapa, aki most jelképes tüntetést szervez az iskola elé, mert szerinte a tragédia elkerülhető lett volna, ha ott iskolaőrség működne. A család mindenesetre nem szeretné, hogy Vanda ugyanazokkal a gyerekekkel tanuljon tovább, akik majdnem a halálba kergették. Már kinézték a kisvárdai iskolát, de az 21 kilométerre van tőlük, ezért majd autóval kell vinniük és hozniuk.

– Ez közel egy óra pluszelfoglaltságot jelent nekünk, de ennyit megér Vanda nyugalma. Az én feladatom, hogy megvédjem. Én vagyok a feleségemmel a mentsvára – fogalmazott József, akinek az unokája megígérte, hogy többé nem próbálkozik öngyilkossággal. A kislányra több plasztikai beavatkozás vár még.

Akit elgázol a vonat, és a feje is erősen megsérül, annak az arca és a nyelve is károsodik. Az unokám is így járt. A nyelvét már rendbe hozták, ezért szerencsére tud beszélni és enni. Telefonon szokott is reklamálni, hogy mikor viszem neki végre a hamburgerét. Az unokám cserfes és vidám, már arra is van ereje, hogy kötözködjön velünk, persze csak aranyosan – tette hozzá a már viccelődni is képes nagypapa.

