Férfiak, nők, idősek, fiatalok, magyarok és külföldiek, csaltak, loptak, raboltak, gyilkoltak, kábítószert birtokoltak, droggal kereskedtek vagy azzal gyanúsítják őket. Ami közös bennük, hogy mindannyian szerepelnek a rendőrség top 50-es körözési listáján.

Ami folyamatosan frissül, hiszen az elfogott körözött személyek helyett újak kerülnek a listára, amelyen jelenleg egyetlen-Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéhez köthető személy szerepel.

A vásárosnaményi születésű Borsos Zsigmondné ellen először 2017-ben adtak ki körözést orgazdaság miatt, az elfogatóparancsok száma 2021-ben tovább bővült. Jövedékkel visszaélés elősegítése miatt európai és nemzetközi körözés is indult a most 56 éves asszony ellen, akinek a szabadságvesztés letöltését már el kellett volna kezdeni, de a felkutatása eddig nem vezetett eredményre.

A rendőség kéri, hogy aki bármit tud a nő jelenlegi tartózkodási helyéről, az tegyen bejelentést.

– A körözési adatlapok „Felismeri? Tegyen bejelentést!” gombjára kattintva jelenik meg az online bejelentő űrlap. Itt bárki e-mailben juttathatja el a rendőrséghez az adott körözéssel kapcsolatos információját, akár teljesen anonim módon is, ugyanis az elérhetőségek mezők kitöltése nem kötelező. A munkánkat azonban segíti, ha megadják a nevüket, e-mail-címüket vagy telefonszámukat a felmerülő kérdések tisztázása érdekében – fogalmazott lapunknak korábban Gál Kristóf.

Az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője hangsúlyozta azt is: a lakosságtól érkező bejelentéseket szenzitíven kezelik, fokozott figyelmet fordítanak a bejelentők anonimitására.

Minél több emberhez eljutni

– A rendőrség fontos feladata az elkövetők beazonosítása és elfogása, az eltűntek felkutatása. Ebben jelentős segítséget nyújtanak azok a lakossági bejelentések, amelyek a keresett személyek hollétére, felbukkanásuk lehetséges helyeire vonatkoznak – mondta korábban lapunknak Gál Kristóf rendőr alezredes.

Megerősítette: annak érdekében újították meg a nyilvános körözések webfelületét, hogy a felhívások minél több emberhez eljuthassanak.

KM