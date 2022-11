Mint az ottlakók elmondták, arra lettek figyelmesek, hogy nagy a kiabálás, mindenki a tűzoltók nyomában rohant az égő ház irányába. De szomorúan látták, hogy nincs mit tenni, a tűz már úgy elterjedt, hogy az egész épület égett.

Az is kiderült, hogy valószínűleg a ház a tűzhelyből kipattanó szikrától kapott lángra. Az épületben két idősebb ember tartózkodott. A férfinak sikerült kimenekülni, csak úgy, pizsamában, míg az élettársa sajnos bennégett. Mire a tűzoltóknak sikerült a lángokat megfékezniük, már csak a halál beálltát tudták megállapítani.

Szekeres József, a település polgármestere lapunknak elmondta: mindenkit nagyon megrázott a tragédia, értetlenül állnak a történtek előtt. A polgármesteri hivatal mindent elkövet, hogy segítse a családot. Mivel mindenük odaégett, szükség is van az összefogásra, s támogatásra. A település lakói is együttérzésüket fejezték ki a családnak, s ők is megpróbálnak segítséget nyújtani nekik.

KM