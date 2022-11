Adottak a személyi és tárgyi feltételek

2008. november 5-én – az akkori polgármester, Kerekes Miklós vezetésével – megalakult az Ajaki Tűzoltó Egyesület, amely a jogelődjével azonosulva immár centenáriumának megünneplésére készül. A célok és a feladatok szinte ugyanazok, mint 100 éve. A sikeres szakmai és társadalmi pályázatok révén biztonságos beavatkozásokhoz szükséges szakfelszerelésekhez, védőeszközökhöz jutottak. Az egyesület rendelkezik több tűzoltó védőruházattal, védősisakkal, védőcsizmával, melyek az egyéni védelmet biztosítják, továbbá nagyteljesítményű átemelő szivattyúkkal, motoros láncfűrészekkel, magassági ágvágókkal, illetve egyéb tűzoltási és műszaki mentési feladatok során nélkülözhetetlen szakfelszereléssel. Az egyesület tulajdonában van egy IFA W50LA tűzoltó-gépjárműfecskendő, egy tűzoltás-vezetői személygépjármű, továbbá egy csapatszállító kisbusz is rendelkezésre áll. Több hazai és nemzetközi tűzoltó szervezettel ápolnak baráti kapcsolatot, amelyek közül testvértelepüléseik Farkaslaka, Nagydobrony, Hyzne tűzoltóságai mellett, kapcsolatuk van Gyergyószárhegy, Nagybajom, Torockó, Székelykeresztúr és Mezőcsát önkéntes tűzoltóival is. A gyergyószárhegyi és a nagybajomi tűzoltókkal közösen egy nemzetközi tűzoltótábort szerveznek 2010 óta, ahol a szakmai felkészítésen túl, a baráti kapcsolatok ápolására is lehetőség nyílik. A tábor a Szent Flórián Tűzoltótábor nevet viseli. Az Ajaki Tűzoltó Egyesület aktív tagja a Magyar Tűzoltószövetségnek, illetve a „Várda 23” Kisvárda Járási Mentőcsoportnak is.

Nagy siker lett a mobil applikációjuk

Az Ajaki Tűzoltó Egyesület ötlete nyomán, pályázati forrásból 2020-ban kifejlesztették azt a mobil applikációt, amely az Önkéntes Tűzoltó Értesítő és Riasztó Alkalmazás elnevezés kapta. A riasztási láncot gyorsító alkalmazás az önkéntes tűzoltók értesítését segíti, a fejlesztés célja az volt, hogy az alkalmazást használó önkéntesek időben tudjanak az adott tűz- és káreseményre reagálni, segítve ezzel a bajba jutott embereket és a hivatásos katasztrófavédelmi szervek munkáját. A mobil alkalmazás sikerét és szükségességét bizonyítja, hogy 2020 júniusa óta 282 szervezet 3323 regisztrált tagja használja az applikációt. Az ajaki egyesületnek jelenleg 45 tagja van, amelyből 24-en rendelkeznek legalább tűzoltó alaptanfolyami, egy pedig tűzoltásvezető végzettséggel. A csapat motorja Rubóczki Zoltán parancsnok, akivel az élen évente átlagosan 20 alkalommal avatkoznak be tűz- és káresetek felszámolásában, több szerveznek szakmai bemutatót szerveznek a lakosság, a tanuló ifjúság és az óvodások számára – mutatta be az Ajaki Önkéntes Tűzoltó Egyesületet Leskovics Zoltán tű. alezredes, megyei tűzoltósági főfelügyelő.