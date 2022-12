A borzalmas gyilkosság kedden történt. A két férfi együtt rúgott be, összevesztek, ezután a házigazda egy majdnem tíz centis kést többször is beleszúrt áldozata nyakába és felsőtestébe, majd hagyta elvérezni és lefeküdt aludni. A háza viszont be van kamerázva, ezért a borzalmakról felvétel készült. A gyilkost pénteken tartóztatták le.

