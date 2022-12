Ahogy az év többi napján, úgy a december 24-én és karácsony két napján is 73-73 hivatásos tűzoltó volt szolgálatban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, mellettük önkormányzati és önkéntes tűzoltók is vigyáztak testi épségünkre, anyagi javainkra. A tűzoltók felkészültek arra, hogy ilyenkor több lehet a közlekedési baleset, valamint „tipikus” karácsonyi tüzek is adhatnak majd munkát.

– December 24-én és 25-én kollégáink műszaki mentéseket végeztek árokba borult, kerítésnek, illetve villanyoszlopnak ütközött járműveknél, amelyek lecsúsztak az úttestről – mondta lapunknak az ünnepi eseteket összefoglalva Rutkai-Dér Vivien. A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivőjétől megtudtuk, szombaton Nyírgelsére, vasárnap pedig Ajakra riasztották a tűzoltókat, mert beizott a kéményben lerakódott korom. Szén-monoxid érzékelők jeleztek be több helyen is a megyében, szombaton Nagykállóban, Mátészalkán, 25-én pedig egy nyíregyházi és egy nagykállói ingatlanban, de szerencsére egyik helyszínen sem volt szükség lakosságvédelmi intézkedésre. Egyetlen „karácsonyi tűznek” mondható eset történt: december 25-én egy mátészalkai ingatlan konyhájában a tűzhelyen felejtett olaj gyulladt meg, s okozott kisebb kárt a konyhabútorban. Komoly tűzeset és súlyos baleset hétfő kora délutánig nem árnyékolta be az idei karácsonyt – összegzett a szóvivő.

Borítókép: Oszlopnak ütközött egy autó karácsony napján Nyíregyházán | Fotó: Bordás Béla