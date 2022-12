Lerakódott korom izzott be tegnap egy timári családi ház kéményében. A rakamazi önkéntes és az ibrányi önkormányzati tűzoltók távolították el az izzó részeket. Nyírcsaholyban is volt kéménytűz, szintén egy családi ház kéményében izzott be a lerakódott korom. Ott a mátészalkai hivatásos tűzoltók avatkoztak be. Az esetekről értesítették a kéményseprőket, személyi sérülés nem történt.

Fahulladék égett két négyzetméteren Tiszabecs és Sonkád között, egy sóderbánya mellett. A fehérgyarmati hivatásos tűzoltók avatkoztak be a helyszínen.

Két személygépkocsi ütközött össze a 4-es főút 266-os kilométerszelvényénél szerda délután. Az M3-as autópálya felhajtója előtt történt balesethez a nyíregyházi hivatásos tűzoltók vonultak, az egység áramtalanította a járműveket.

- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság -