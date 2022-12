A Nyíregyházi Járási Ügyészség vádiratának lényege szerint 2022. április 23-án délután napsütéses időben, jó látási viszonyok között haladt gépkocsijával 70 km/óra sebességgel a sértett a Nagyhalászt Nyíregyházával összekötő úton, utasként egy nőt szállított, mindketten használták a biztonsági övüket.

Ugyanekkor közlekedett gépkocsijával a sértett útvonalát keresztező úton a gyanúsított is, aki három utast szállított. A gyanúsított nem rendelkezett helyismerettel elmondása szerint, ezért az útkereszteződésbe úgy hajtott be, hogy figyelmen kívül hagyta az „Állj! Elsőbbségadás kötelező” tábla jelzését, azaz nem állt meg, de nem is fékezett. A kereszteződésben összeütközött a szabályosan közlekedő sértett gépkocsijával, amitől mindkét jármű az árokba csapódott, kidöntve egy jelzőtáblát, illetve megrongálva egy családi ház kerítését.

A balesetben a vétlen sofőr és utasa is megsérült, nyolc napon túl gyógyuló csonttöréseket, zúzódásokat szenvedtek. A gyanúsított és egyik utasa nyolc napon belül gyógyuló sérülésekkel megúszták az ütközést. Ha a gyanúsított a „STOP” táblánál megállt volna, és elsőbbséget ad a védett úton közlekedőnek, a baleset nem következik be.

Az ügyészség a vádiratban azt indítványozta, hogy a bíróság pénzbüntetésre ítélje a vádlottat, és tiltsa el a közúti járművezetéstől.

- Dr. Szilágyi László, főügyészségi csoportvezető ügyész, sajtószóvivő -