A szerelvényt a határátkelőn üzemelő NUTECH átvilágító berendezéshezi irányították, ahol be is igazolódott a gyanú: a járműben több helyen is gyanús csomagokat mutatott a műszer. Ezt követően a határőrök és vámosok szerszámokkal, lámpákkal, tükrökkel felfegyverkezve átkutatták a járművet, ami során 450 karton zárjegy nélküli cigarettát találtak. A megtalált dohányáru értéke meghaladja a 3 millió forintot.

Mivel a teherautóban csempészetre alkalmas átalakítások voltak, így a járművet is lefoglalták, a sofőr ellen, illetve csempésztevékenység többi szereplőjének azonosítása érdekében eljárás indult.

Forrás: Kárpátaljai Rendőrség