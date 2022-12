Aki a szerelmét, élettársát, házastársát rábírja arra, hogy szexmunkával keressen pénzt, és ezt a pénzt adja át neki, 2020. július 1-jétől emberkereskedelem bűntettét követi el, amiért a törvény szerint akár 15 év fegyházbüntetés is kiszabható. Biztosan megjegyezték ezt azok a férfiak, akik a megyei főügyészség vádirata szerint évekig éltek abból, hogy a prostitúcióval keresett pénzt – szerelmet színlelve – a nőktől megszerezték – az ügyről dr. Szilágyi László tájékoztatta lapunkat.

Szerelmesek voltak a vádlottba

A vádirat szerint a vádlott szerelmi kapcsolatot létesített egy nővel, akiről tudta, hogy prostituáltként dolgozik. Párkapcsolatuk ideje alatt autót foglalt neki, hogy Svájcba utazhasson, meghatározta, hogy hány hónapig dolgozzon az utcán, rendszeresen egyeztette vele, hogy mennyit kereshet, s a szexuális hirdetései feladásában is segítette. Szűk két év alatt a nő közel ötmillió forintot küldött a vádlottnak, aki azt magára költötte. Ugyanezen vádlottnak másik két nő szintén a barátnője volt, szerelmesek voltak a vádlottba, ezért önként küldtek neki a prostitúcióval keresett pénzükből.

Egy másik vádlott egy 17 éves lánnyal került szerelmi kapcsolatba, s közölte vele, hogy lányok futtatásából él. Azt mondta neki, hogy csak akkor maradhatnak együtt, ha hajlandó ő is prostitúcióval pénzt keresni, és a keresetét átadni neki. A nőt Budapestre vitte, egy albérleti lakásban helyezte el, szexuális hirdetést adott fel róla, kioktatta a szolgáltatás árairól, tartalmáról.

Ezután Nyíregyházán, Debrecenben, Ausztriában és Németországban dolgoztatta prostituáltként, a nő pedig az így keresett pénzt elküldte neki. Másik két nőt nem kellett rávennie arra, hogy a testüket árulják, mert ők korábban is ebből éltek, de szerelmet ígért nekik is, ezért a nők a szexmunkával keresett bevételüket átadták neki. A harmadik vádlott két nőnek is azt állította, hogy szerelmes beléjük, és rávette őket, hogy prostituáltként dolgozzanak, a keresetüket pedig adják át neki.

Vissza kell fizetniük a pénzt

Az ügyészség emberkereskedelem, kerítés és kitartottság bűntettével vádolja a férfiakat, és azt indítványozta, hogy ha beismerő vallomást tesznek, akkor 4-6 év fegyházbüntetésre ítélje őket a bíróság. A nőktől kapott pénzt a törvény szerint el kell kobozni a vádlottaktól, így az I. rendű vádlottól 5,5 millió forintot, a II. rendű vádlottól 4,3 millió forintot, míg a III. rendű vádlottól 11,2 millió forintot kell a bíróságnak elvonnia – mondta el az ügyészség szóvivője, és hozzátette: az eljárás a Nyíregyházi Törvényszéken folytatódik.