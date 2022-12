Éves átlagban a káresemények tizedéhez vonulnak, támogatva ezzel a hivatásos és az önkormányzati tűzoltók munkáját.

Elismerve a megyei önkéntes tűzoltó mozgalom másfél évszázados áldozatkész tevékenységét – az emberek életének, testi épségének, anyagi javainak, a gazdaság és a természeti környezet értékeinek hatékonyabb megóvása érdekében tett erőfeszítésüket – az egyesületeket bemutató cikksorozatot indítunk Leskovics Zoltán tűzoltó alezredes, megyei tűzoltósági főfelügyelő segítségével. A tűz elleni védekezést önként vállalók közül most a Tyukodi Önkéntes Tűzoltó Egyesület mutatkozik be, majd kéthetente újabb és újabb szervezet életébe tekinthetünk be.

A tűz-és káreseteket önállóan is képesek felszámolni

A megyében másodikként az önállóan beavatkozó egyesületek közé léphetett a tyukodi tűzoltócsapat, éjjel-nappal vonulnak, ha szükség van rájuk.

Tyukod. Közel száz éve, 1925-ben alakult a Tyukodi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, amely egészen az 1990-es évekig segítette a településen a mentő tűzvédelmi feladatokat. Egy viszonylag rövid, inaktív időszakot követően 2007-ben az egyesület újjászerveződött, Pernyák Sándor tűzoltó ezredes, akkori megyei katasztrófavédelmi igazgató és Nagy Miklós, akkori polgármester kezdeményezésére.

A folyamatosan bővülő tagság a szakmai követelményeknek megfelelő tűzoltó alaptanfolyamokon, különböző technika-kezelői szaktanfolyamokon vesz részt annak érdekében, hogy minél hatékonyabban tudják elvégezni a szakmai munkájukat.

Az önkormányzat segítségével 2008-ban, egy Csepel TŰ. 1.1 típusú gépjárműfecskendőt vásároltak a Pomázi Önkéntes Tűzoltóságtól. Szintén ebben az évben a szakfelszerelések száma és minősége, valamint és védőruházati eszköztár is jelentősen bővült. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság segítségével 2017-ben az egyesület egy Steyr 16 S 23 típusú gépjárműfecskendővel gazdagodott. Határon átnyúló pályázat keretein belül 2018-ban pedig egy vadonatúj, korszerű MAN gyártmányú gépjárműfecskendő érkezett Tyukodra, így az egyesület két üzemképes gépjárműfecskendővel rendelkezik, amely ritkaságszámba megy. A Csepel TŰ 1.1 gépjárműfecskendőt, az önkormányzattal közösen 2021-ben átadták a frissen megalakult Tiszabecsi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek.

Négy hölgy a csapatban

Az egyesület tagja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tűzoltó Szövetségnek és a Szamos Járási Mentőcsoportnak.Jelenlegi taglétszám 33, tűzoltási és műszaki mentési feladat ellátására jogosult 23 tagjuk, akik Tóth János parancsnok irányításával rendszeresen készenléti szolgálatot is ellátnak. Az egyesület szaktevékenységet végző létszámát 4 hölgy is színesíti, akik rendelkeznek tűzoltó alaptanfolyami végzettséggel és aktívan részt vesznek a műszaki mentési és tűzoltási tevékenységben.

Jelentős dátum 2014 decembere az egylet életében. A megyében másodikként az önállóan beavatkozó egyesületek közé léphetett a csapat, mely jogosultsággal a tűz- és káresetek többségét más, magasabb szintű tűzoltóságok nélkül, immár önállóan képesek felszámolni. A riasztást követően nappali időszakban 10, éjszaka 12 percen belül megkezdik a vonulást, és így az elsődleges tűzoltói beavatkozás jóval lerövidül Tyukodon és a szomszédos Porcsalmán. A tevékenységi területükön túl is szívesen vállalnak segítségnyújtást. A Mátészalkai Hivatásos Tűzoltóparancsnoksággal kötött együttműködési megállapodásban 12 település szerepel, ahová – ha szükség van rá –, vonulnak a tyukodi tűzoltók.

Jelen vannak az oktatásban is

Kajdi Szabolcs elnök vezetésével az egyesület az ifjúság oktatásából, neveléséből is kiveszi a részét, segítik a helyi általános iskola tanulóit a tűzvédelmi ismeretek bővítésében, illetve gyakorlati felkészítést is nyújtanak – mutatta be a Tyukodi Önkéntes Tűzoltó Egyesületet Leskovics Zoltán tűzoltó alezredes.

