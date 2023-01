Visszatért megvakítása helyszínére a kemecsei édesanya. Lakatos Gabriellát volt párja fosztotta meg mindkét szemétől, mert nem volt hajlandó visszafogadni, és a feljelentést sem vonta vissza, amit a lány azért tett, mert korábban elrabolta őt - írja a Bors.

Nagyot változott az elmúlt 11 hónapban Lakatos Gabriella megvakításának helyszíne. A kemecsei utcában régebben nem működött a közvilágítás és betonút sem volt, ám mára mindkettőt kiépítették. 2022. február 5-én a kemecsei édesanyát a volt párja fosztotta meg mindkét szemétől, mert a lány nem volt hajlandó visszatérni hozzá, ráadásul a feljelentést sem vonta vissza, amit azért tett, mert korábban elrabolta őt.

Gabriella akkor még a nagymamája pusztaság mellett álló házában élt. A borzalmak éjszakáján kiment az udvarra elszívni egy cigarettát, majd Gy. A. szinte a semmiből előugrott, és azonnal fojtogatni kezdte a védtelen édesanyát. A fiatal nő drámai részletességgel beszélt a történtekről, legfőbb bizalmasa, a bátyja támogatásával.

– Szinte kétnaponta meglátogatom a mamámat. Robit már többször megkértem, hogy hozzon ki a pusztára is, ahol a borzalmakat átéltem. Máig tisztán emlékszem a szenvedésemre. A megvakításom után legalább fél órát csúszkáltam az avarban. Később a fűben találták meg az egyik szemgolyómat, valamivel távolabb pedig a papucsomat – magyarázta Gabriella, aki sosem fogja elfelejteni, hogy a támadás közben miket mondott neki egykori párja.

– A házunk sarkától a torkomnál megragadva kihozott az utcára, aztán bevágott a szántásba. Közben azt hajtogatta, hogy „maradj csendben, dugulj el, most megöllek!” Ahogy fojtogatott, az egyik szememet is elkezdte kinyomni. Lehúztam a kezét az arcomról, és alaposan megharaptam a hüvelykujját. Akkor az orromat fogta be, én pedig meg voltam arról győződve, hogy meg fogok halni – elevenítette fel a történteket az édesanya.

Hozzátette: végül egy autóval is átmentek rajta, mégpedig a hasán és a térdén. A 4-es és az 5-ös csigolyája is eltört. Gabriella imádkozott Istenhez, hogy bocsássa meg bűneit és vigyázzon a kislányára, Mirára.

Mikor megtaláltak, teljesen eltorzult az arcom, és folyamatosan csöpögött a vérem, ezért az ismerősök és a rokonaim sem ismertek fel. Bizonygatnom kellett, hogy valóban Gabi vagyok

– idézte fel a fiatal nő, és hozzátette: a rendőröket és a mentőket Gy. A. hívta a helyszínre. – Azt mondta nekik, hogy tömegverekedés zajlik Kemecsén, és már van egy halott.