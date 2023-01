Kedves Zsaruellátó! Még sosem írtam Nektek, de ezt most muszáj vagyok leírni - kezdte sorait a gyászoló ismerős. - Hihetetlen ami történt, borzalmasan érzem magam, többször is elsírtam magam a munkahelyemen.

Személyesen is volt lehetőségem megismerni Petit, aki egy igazi életteli, mosolygós srác volt, imádta a szüleit, mindig róluk mesélt. Mindig öröm volt látni és beszélgetni vele. Voltak céljai, őszintén beszélt és mindig mosolyt csalt a másik ember arcára. Egyszer megkérdeztem tőle, amikor felmentem Budapestre találkozni vele, hogy: "Na de Peti, leszerelnél valaha is a rendőrségtől? Nagyon sok veszéllyel jár ez... Azon nem gondolkoztál, mi lesz, ha történik veled valami?"



Erre csak annyit mondott: "Soha nem szerelnék le, imádom a hivatásom, és nem félek a rosszfiúktól. Elbánok velük, de ha történne is velem valami, akkor azt azért tettem, hogy megvédjem azokat, akik miatt rendőr lehetek."



Ma elment Ő, Baumann Péter, egy világi jókedvű barátunk, ismerősünk, kollegánk. Nagyon közel álltunk egymáshoz, aki ismerte, tudta, hogy kevés olyan jó ember van, mint amilyen Ő volt… Mérhetetlenül sajnálom. Kérek minden rendőrt, hogy vigyázzon magára nagyon! Sohasem lehet tudni, mi fog történni, hogy megélitek-e a másnapot… Mindenki nagyon nagyon vigyázzon magára! Nagyon sajnálom. Kitartást az összes kollégájának. És részvétem mindenkinek, aki legalább annyira ismerte mint én.

