– Nem akartam megölni, soha nem volt ilyen szándékom – így fogalmazott a Nyíregyházi Törvényszéken az újfehértói T. L., aki a keddi előkészítő ülésen beismerő vallomást tett és lemondott arról a jogáról, hogy büntetőügyének részleteit tárgyaláson, tanúk és szakértők meghallgatásával tárják fel.

A helyszínen meghalt

A férfi és felesége válófélben voltak, ám együtt éltek Újfehértón úgy, hogy hónapok óta külön háztartást vezettek. Sokszor veszekedtek, a nő gyakran kérdőre vonta a férjét azért, mert sokat ivott. Tavaly július 28-án este T. L. nyugtatót vett be, és alkoholt ivott, s éppen vacsorát főzött, amikor a felesége hazaért. Veszekedni kezdtek: a nő ismét számonkérte az ittassága miatt, és azért is, mert nem mosta el a kést. Ekkor a férfi egy 23,5 centiméter pengehosszúságú késsel a feleségére támadt: összesen 18 alkalommal szúrta, marta és karcolta meg a nőt a mellkasán, a combján, a karján és a hátán. A férfi ezután autóba ült, és elmenekült. Közben találkozott a hazafelé tartó kiskorú gyermekével – ő volt az, aki a nőt a földön fekve megtalálta. Egy testvérével hívták a mentőket, és megpróbálták újraéleszteni az édesanyjukat, de a sérülései olyan súlyosak voltak, hogy erre nem volt esély. A szúrások a nő tüdejét is elérték, és annyi vért vesztett, hogy a kiérkező mentők már csak a halál beálltát tudták megállapítani.

T. L. menekülés közben a Rezeda utcán egy kukoricásba hajtott, a jármű pedig elakadt. Gyalog ment tovább, a rendőrök hajnalban a megyehatárnál fogták el – már akkor elmondta, hogy súlyos bűncselekményt követett el. Őrizetbe vették, július 31-étől letartóztatásban van. Az ügyész, dr. Mészáros Attila azt indítványozta, hogy ha a férfi beismeri a tettét és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, a törvényszék ítélje 13 év börtönbüntetésre és 10 évre tiltsa el a közügyektől.

Az ital hozta ki belőle

Dr. Sörös László bíró kérdésére T. L. azt felelte, bűnösnek érzi magát, ám nem tartotta fenn azt a korábban, a vallomásában tett kijelentését, ami szerint a nő támadt rá és ő, a kezéből kicsavart késsel magát védte.

– Nem akarom bonyolítani a helyzetet, én már csak a gyerekeimre akarok tekintettel lenni – mondta és hozzátette: becsülettel végig dolgozta az életét és tisztességesen felnevelt négy gyereket.

– Én soha nem voltam agresszív, ezt az ital hozta ki belőlem. Azért kezdtem el inni, mert az egész családot egyedül kellett eltartanom – sírta el magát a férfi, aki azt mondta, nem akarja sajnáltatni magát, de nagyon nehezen viselte, hogy mindent neki kellett előteremtenie. Építkezéseken dolgozott segédmunkásként, mellette alkalmi munkákat vállalt, elvégzett egy ács-állványozó és egy targoncavezető képzést is. A gyerekeit iskolába járatta, fizette a tanfolyamokat, hogy jogosítványuk legyen és autót is vett nekik. – Nagyon sajnálom és szégyellem, amit tettem – fogalmazott.

A legsúlyosabb bűnt követte el

Dr. Papp Erika kirendelt ügyvéd úgy vélte, eltúlzott az a 13 év, amit az ügyész indítványozott.

– Enyhítő körülményként kellene figyelembe venni, hogy T. L., mérlegelve a következményeket, lemondott a tárgyaláshoz való jogáról, így nincs szükség hosszadalmas eljárásra. Megalapozta a családja jövőjét, kiskorú gyermek eltartásáról kell gondoskodnia, és büntetlen előéletű – mindezekre tekintettel azt gondolom, a középmértékhez jobban közelítő szabadságvesztést kellene kiszabni – emberölés esetén a büntetési tétel a törvény szerint 5–15 év lehet.

Dr. Sörös László végül tíz év börtönbüntetést szabott ki T. L-re. Enyhítő körülményként vette figyelembe a beismerő vallomását, büntetlen előéletét, azt, hogy el kell tartania kiskorú gyermekét, és azt is, hogy megbánta a tettét. Ám az, hogy egy közeli hozzátartozóját, a gyermekei anyját ölte meg, súlyosító körülmény. – Elkövette a legsúlyosabb bűnt, amit el lehet: elvette egy másik ember életét – mondta.

Az ítélet nem jogerős, mert az ügyész hosszabb, az ügyvéd pedig rövidebb időtartamú szabadságvesztésért fellebbezett. A másodfokú ítélet kihirdetéséig T. L. letartóztatásban marad, és ki kell fizetnie a 560 ezer forint bűnügyi költséget is.

SZA