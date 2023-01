A diákok lelkesen mentek ismét az oktatási intézménybe, hiszen találkozhattak a barátnőkkel, a barátokkal. A kortársaikhoz hasonlóan a tanulás ritmusát hamar fel kellett venniük, hiszen az I. félévből már csak két hét volt hátra, a nyolcadikos diákok pedig készülhettek a központi írásbelire, amit az elmúlt szombaton meg is írtak.

Az élő zene varázsa

– A nyolcadikos diákjaink a középfokú központi írásbelit Ibrányban, illetve Nyíregyházán abban a középiskolában írták meg, ahol szeretnének tovább tanulni – tájékoztatta szerkesztőségünket Molnár József, a tiszateleki iskola igazgatója.

– Az első félévet lezáró osztályozó konferenciát pénteken megrendeztük, ezen a héten a KRÉTA-rendszeren keresztül a szülők is megtudhatják, hogy az egyes tantárgyakból milyen érdemjegyeket kapott a gyermekük. Ma már nincs papíralapú értesítés, a szülő az internetnek köszönhetően tájékozódhat gyermeke iskolai előmeneteléről. Az édesapáknak és édesanyáknak nem kell aláírniuk semmit sem, nekünk az a visszajelzés, hogy látjuk, beléptek a rendszerbe megnézni az érdemjegyeket. Ha valamelyik felnőttnél azt tapasztaljuk a tanév során, hogy nem jelentkezik be folyamatosan a rendszerbe, akkor telefonon érdeklődőm, hogy mi a gond – tudtuk meg az intézmény vezetőjétől, aki beszámolt további programokról is.

– Február 24-én, Mátyás-napján rendezzük meg a névadó ünnepséget, s mivel péntekre esik, akkor tartjuk meg a farsangi mulatságot is. Az ősszel elmaradt a jótékonysági bálunk, tavasszal szeretnénk pótolni.

– A Filharmónia Magyarország szervezésében tavasszal lesz két ifjúsági bérletes előadás, imádjuk ezeket a programokat, amelyeken minden tanulónk részt vesz. A diákok is ráéreztek már arra, hogy teljesen más élőben hallani egy zenekart, mint a rádión vagy hangszórón keresztül.

