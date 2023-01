Üzletszerűen elkövetett csalás gyanúja miatt folytat eljárást a Hajdúhadházi Rendőrkapitányság egy 23 éves helyi nő és egy 26 éves téglási férfi ellen. A páros különböző internetes felületeken kínált eladásra olyan termékeket, amelyekkel sohasem rendelkezett. Minden esetben előre kérték a termék árát, majd elérhetetlenné váltak, a megrendelt holmik pedig egy alkalommal sem érkeztek meg a vevőkhöz. A párost 2022. december 1-jén fogták el és hallgatták ki a nyomozók, és mindketten beismerő vallomást tettek. A hatóság a vagyonvisszaszerzés céljából zárolta az általuk használt bankszámlákat. A lavina ezt követően indult el. A rendőrök beleásták magukat a történtekbe, és kiderítették, hogy az akkor ismert kilenc sértetten túl több, hasonlóan pórul járt vevő is van. A hajdúhadházi nyomozók az országszerte – többek között Szabolcs-Szatmár-Beregben is – indult ügyeket egyesítették, és egy eljárásban vizsgálták tovább. Újabb fordulatot hozott, amikor kiderült, hogy az eljárás ideje alatt a gyanúsítottak folytatták a csalásokat, továbbra is hirdettek. Megpróbáltak eltűnni a hatóság elől, elköltöztek, de a rendőrök január 2-án elfogták őket. Mindkettőjüket gyanúsítottként hallgatták ki ötvenöt rendbeli csalás miatt, majd őrizetbe vételük mellett előterjesztést tettek letartóztatásukra – írja a police.hu.

KM

Borítókép: Shutterstock