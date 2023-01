A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség vádiratának lényege szerint a házastársak közösen egy üzemet működtettek a megyében, melynek jelentős bevételei voltak, és a bevétel után általános forgalmi adót (áfa) kellett volna fizetni. Azért, hogy elkerüljék az adófizetési kötelezettséget, a férj egy másik vállalkozástól hamis számlákat szerzett be, a felesége pedig beállította azt a cégük könyvelésébe. 2015-2018. között ezzel a módszerrel közel 100 millió forint összegű áfát nem fizettek be a vádlottak, azaz ennyi vagyoni hátrányt okoztak a Magyar Államnak.

A hamis számlák egy részét a vádlottak egy európai uniós pályázathoz is felhasználták, mellyel közel 40 millió forint támogatást szereztek meg jogosulatlanul. Az adóhatóság a 100 millió forintos áfát behajtotta a vádlottak cégén, míg a 40 millió forint támogatás visszafizetését a megyei főügyészséggel egyezséget kötő vádlott vállalta, az összeget már be is fizette az adóhatóság számlájára.

Az egyezség keretében a vádlott teljes beismerő vallomást tett, illetve megállapodott az ügyészséggel abban is, hogy milyen büntetést fog kapni. Ennek értelmében két év börtönbüntetés vár rá, melynek végrehajtását négy évre felfüggeszti a bíróság. Vállalta a négymillió forintos pénzbüntetést is, illetve azt, hogy öt évig nem lehet majd gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője.

A férje és a hamis számlákat szolgáltató többi vádlott szintén felfüggesztett börtönbüntetésre és pénzbüntetésre számíthat.

Amennyiben a Nyíregyházi Törvényszék az egyezséget jóváhagyja, az eljárás akár egy tárgyaláson is befejezhető lesz - közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség.

