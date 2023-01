Mint ahogy arról lapunkban is beszámoltunk, a múlt héten csütörtökön szolgálatteljesítés közben életét vesztette egy 29 éves rendőr főtörzsőrmester: az azóta már letartóztatott Sz. Sz. kétszer is mellkason szúrta Baumann Pétert, aki a kórházban belehalt sérüléseibe, s két társa is súlyosan megsérült.

A tragédia után a közösségi médiában elszabadultak az indulatok. A legtöbben azt kifogásolták, hogy az egyenruhások miért nem léptek fel határozottabban a gyanúsítottal szemben, sokan úgy vélték, hogy azért nem merték használni a fegyverüket, mert tartottak az eset utáni esetleges belső vizsgálattól.

Dr. Hajzer László ügyvéd, aki 1991-1997 között megyei rendőr-főkapitány volt, azt mondja, az alapján, amit az ügyről olvasott és hallott, teljesen egyértelmű, hogy a rendőrök jogszerűen és szakszerűen jártak el.

Erre nem számíthattak

– Az 1994-es rendőrségi törvény, illetve annak végrehajtási rendeletei pontosan szabályozzák, hogy egy rendőri intézkedés mikor jogszerű. Ennek egyik fontos eleme, hogy ha a rendőr jogsértést tapasztal, és elkezdi az intézkedést, akkor be is kell fejeznie, ha pedig a gyanúsított ellenszegül, a tettével arányosan kényszerintézkedést kell alkalmazni. Ebben az esetben a járőrök csak annyit tudtak, hogy egy olyan férfi miatt hívták őket a házban lakók, aki be akart törni a szomszédjához.

– A bejelentés alapján arra nem számíthattak, hogy a helyzet elfajulhat, sem arra, hogy a férfi esetleg tudatmódosító szerek hatása alatt áll, vagy hogy nem, esetleg csak korlátozott mértékben beszámítható. A járőrök szolgálati autójában vannak védőmellények, de valószínűleg ezeket azért nem vették fel, mert nem volt előrelátható, hogy a férfi kést ránt majd. Az intézkedés kezdetén nem számíthattak a támadásra, ami olyan gyorsan történt, hogy képtelenség lett volna felkészülni rá – mondta dr. Hajzer László és leszögezte: a törvény szerint használhatták a fegyverüket, hiszen ez egy jogos védelmi helyzet volt, s arányos volt az intézkedés.

Nem akarták kioltani az életét

– Talán túlságosan jóhiszeműek voltak, és igyekeztek a legenyhébb következményekkel járó módon eljárni: a közzétett videón is jól látszik, hogy nem akarták kioltani a férfi életét, ezért céloztak a lábára.

– A gyanúsítottat elmeorvosi szakértő vizsgálja, az ő feladata megállapítani, hogy a tette elkövetésekor milyen mértékben volt beszámítható – azt viszont tudni kell, hogy bár a gyanúsított az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben van, a börtönviszonyoknak megfelelően tartják fogva.

Óvintézkedésekre van szükség

– Az eset tanulságait azonban mindenképpen le kell vonni és olyan óvintézkedéseket hozni, amelyekkel az ehhez hasonló tragédiák megelőzhetők. Sok olyan ügyem van, amelyben az eljárás hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt indult – ez egy nagyon súlyos bűncselekmény, az alapesete is 5 éves szabadságvesztéssel büntetendő.

– Úgy gondolom, az intézkedéseknél nagyobb óvatosságra lenne szükség, a rendőröknek nem kellene közel engedniük magukhoz az elkövetőt, és ellenszegülés esetén azonnal kényszerintézkedést kellene alkalmazni – természetesen az alkalmazott erőszaknak arányosnak kell lennie.

– Fontos, hogy ezt a tragédiát ne tekintsük tíz évente egyszer előforduló véletlennek, s hogy úgy alakítsák át a szabályokat, ez ne történhessen meg, hogy ne kelljen egy alig 30 éves fiatalembernek munkavégzés közben meghalnia. Ezek kidolgozásakor azonban nem szabad az érzelmileg túlfűtött kommentelők nyomásának engedni, a szabályrendszer megalkotását szakemberekre kell bízni – mondta dr. Hajzer László, akit megráztak a történtek.

Hozzátette: elszomorította, hogy voltak, akik megkérdőjelezték a rendőrök kompetenciáját, éppen ezért tartja fontosnak még egyszer nyomatékosítani: intézkedésük jogszerű és szakszerű volt.