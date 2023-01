Az ügyészség szerint élete végéig börtönben lenne a helye annak a Gy. Attilának, aki 2022. február 5-én Kemecsén torkánál fogva elhurcolta, megfenyegette, megerőszakolta, megverte, majd mindkét szemére megvakította akkor 22 éves volt barátnőjét, Lakatos Gabriellát. Tette mindezt azért, mert az édesanya nem volt hajlandó visszafogadni őt, illetve azt a feljelentést sem vonta vissza, amit a korábbi elrablásáért tett a férfi ellen. A Gengszter becenevet büszkén viselő férfi ellen az utóbb említett ügyben már február első napjaiban ítélet születik, az emberölési kísérlet miatt viszont néhány héttel később tartják az előkészítő tárgyalást.

Gabriella úgy döntött, a Borsnak beszél az őt ért brutális támadásról, az elszenvedett sérüléseiről, és az egykori párja iránt érzett megvetéséről.

– Attila megvágta a nyelvemet és a szemöldökömet. Egy autóval átgurultak rajtam, a 4-5-ös csigolyám is eltört. A sérülés következtében felment a szívverésem 170-200-ra, azóta szívritmus-szabályozón élek. Nőgyógyászatilag is sérültem, illetve a gerincoszlopom is károsodott – mondta Gabriella könnyeit nyelve.

A fiatal nő azért vállalta a beszélgetést, hogy felhívja a figyelmet a kiszolgáltatott, bántalmazott asszonyok helyzetére. Gy. Attila ugyan jelenleg a rácsok mögött tartózkodik, és bizonyos, hogy hosszú évekig vissza sem engedik a társadalomba, Gabriella családja mégis rettegésben él. Ennek bizony komoly okai vannak:

– Attila egy szerteágazó társaság tagja. A rendőrségen vallomást is tettem, mely szerint többek között illegális dohánykereskedelemmel foglalkoznak, illetve sok minden mással. A társai még szabadlábon vannak – magyarázta Gabriella.

Megvakítójának üzent

A fiatal édesanya arra a kérdésre, mit gondol megvakítójáról, megrettent, majd gondolkodás nélkül válaszolt.

Nem tudom, hogy a gyűlöletnél létezhet-e alkalmasabb szó az érzéseim kifejezésére. Egy gyáva rohadék

– zokogta a családja által Gabicának becézett lány, majd arra is kitér, mit kíván a férfinek.

– A mindenható Isten úgy szomorítsa meg az életét, Attila úgy könyörögjön, ahogy én csúsztam keservesen, a legnagyobb fájdalommal!

